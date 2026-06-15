Tras goleada en Monterrey, Túnez despide a su director técnico en pleno Mundial 2026

La primera crisis del Mundial 2026 se hizo presente con consecuencias inmediatas. La Selección de Túnez habría decidido poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi apenas unas horas después de la goleada de 5-1 sufrida ante Suecia en el Estadio Monterrey, en lo que fue el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

La derrota en territorio regiomontano no solo dejó al conjunto africano en el fondo del Grupo F, sino que también detonó una reunión de emergencia entre los directivos de la Federación Tunecina de Futbol, quienes, de acuerdo con diversos reportes de medios locales e internacionales, acordaron por unanimidad rescindir el contrato del entrenador francés.

Lamouchi había llegado al cargo apenas en enero de este año para sustituir a Sami Trabelsi, pero nunca logró consolidar el proyecto. En apenas cinco partidos al frente de las Águilas de Cartago registró una victoria, un empate y tres derrotas, con una tendencia negativa que ya había encendido las alarmas antes del Mundial.