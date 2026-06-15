Tras goleada en Monterrey, Túnez despide a su director técnico en pleno Mundial 2026
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Medios tunecinos señalan que Mondher Kebaier, actual director técnico de la federación, asumiría de manera interina para los dos encuentros restantes de la fase de grupos
La primera crisis del Mundial 2026 se hizo presente con consecuencias inmediatas. La Selección de Túnez habría decidido poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi apenas unas horas después de la goleada de 5-1 sufrida ante Suecia en el Estadio Monterrey, en lo que fue el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.
La derrota en territorio regiomontano no solo dejó al conjunto africano en el fondo del Grupo F, sino que también detonó una reunión de emergencia entre los directivos de la Federación Tunecina de Futbol, quienes, de acuerdo con diversos reportes de medios locales e internacionales, acordaron por unanimidad rescindir el contrato del entrenador francés.
Lamouchi había llegado al cargo apenas en enero de este año para sustituir a Sami Trabelsi, pero nunca logró consolidar el proyecto. En apenas cinco partidos al frente de las Águilas de Cartago registró una victoria, un empate y tres derrotas, con una tendencia negativa que ya había encendido las alarmas antes del Mundial.
Previo a la justa mundialista, Túnez había caído 5-0 ante Bélgica en un amistoso y posteriormente perdió 1-0 frente a Austria, resultados que incrementaron la presión sobre el estratega. La contundente exhibición de Suecia en Monterrey terminó por convertirse en el golpe definitivo.
Tras el encuentro, el propio Lamouchi reconoció el mal desempeño de su equipo.
“Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente complicado. Cometimos demasiados errores y eso es algo que no podemos permitirnos”, declaró el técnico en conferencia de prensa.
Aunque la Federación Tunecina aún no ha emitido un anuncio oficial, medios de aquel país aseguran que la decisión está tomada y que Mondher Kebaier, actual director técnico de la federación, asumiría de manera interina para los dos encuentros restantes de la fase de grupos. Wahbi Khazri, exseleccionado nacional y actual asistente de Lamouchi, no podría tomar el cargo debido a que no cuenta con las certificaciones necesarias.
De confirmarse la noticia, Sabri Lamouchi se convertiría en el primer entrenador despedido durante el Mundial 2026 y protagonizaría uno de los movimientos más drásticos en la historia reciente de la competición.
Túnez todavía tiene dos compromisos por delante: el próximo 20 de junio volverá al Estadio Monterrey para enfrentar a Japón y posteriormente cerrará la fase de grupos frente a Países Bajos en Kansas City.