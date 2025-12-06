UFC regresará a México en febrero de 2026 con una función en la Arena CDMX

La UFC confirmó oficialmente su regreso a México con una función programada para el sábado 28 de febrero de 2026, un evento que marcará la octava visita de la promotora al país y que volverá a colocar a la Ciudad de México como uno de los escenarios clave en su calendario internacional.

La cita será en la Arena CDMX, recinto que ha recibido múltiples funciones históricas y que nuevamente se alista para recibir a miles de aficionados.

El anuncio fue revelado este sábado como parte del calendario del primer trimestre de 2026, periodo en el que la UFC reforzará su presencia global.

Aunque aún no se confirma la cartelera oficial, la expectativa crece ante la posibilidad de ver a peleadores mexicanos y latinoamericanos formando parte del evento, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Para este UFC Fight Night, la organización dio a conocer las fechas de preventa y venta de boletos. Los miembros del Fight Club tendrán acceso anticipado el 4 de enero a las 10 de la mañana, con un costo anual de 99 dólares para dicha membresía.