UFC regresará a México en febrero de 2026 con una función en la Arena CDMX

La UFC confirmó su regreso a la Ciudad de México con una función el 28 de febrero de 2026 en la Arena CDMX

La UFC confirmó oficialmente su regreso a México con una función programada para el sábado 28 de febrero de 2026, un evento que marcará la octava visita de la promotora al país y que volverá a colocar a la Ciudad de México como uno de los escenarios clave en su calendario internacional.

La cita será en la Arena CDMX, recinto que ha recibido múltiples funciones históricas y que nuevamente se alista para recibir a miles de aficionados.

El anuncio fue revelado este sábado como parte del calendario del primer trimestre de 2026, periodo en el que la UFC reforzará su presencia global.

TE PUEDE INTERESAR: Chiefs vs Texans: así llegan al SNF que puede definir sus aspiraciones rumbo a Playoffs

Aunque aún no se confirma la cartelera oficial, la expectativa crece ante la posibilidad de ver a peleadores mexicanos y latinoamericanos formando parte del evento, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Para este UFC Fight Night, la organización dio a conocer las fechas de preventa y venta de boletos. Los miembros del Fight Club tendrán acceso anticipado el 4 de enero a las 10 de la mañana, con un costo anual de 99 dólares para dicha membresía.

La preventa Banco Azteca será exclusiva para tarjetas de crédito de esa institución los días 5 y 6 de enero a partir de las 9:00 a.m.

Posteriormente, quienes se registren al newsletter en ufcespanol.com/mexicocity podrán comprar entradas el 7 y 8 de enero, también desde las 9:00 a.m. Finalmente, la venta general iniciará el 9 de enero a las 9:00 a.m. para todo el público.

La boletera oficial del evento será Superboletos, donde en los próximos días se revelarán los precios finales.

Para comodidad de los aficionados, se ofrecerán meses sin intereses con Banorte, Santander y AMEX, con la posibilidad de diferir hasta 6 MSI con cualquier tarjeta de crédito o débito de cualquier banco.

El regreso de la UFC a México refuerza la importancia del país dentro de sus planes de expansión, especialmente después de la gran respuesta obtenida en sus visitas previas, incluida la realizada en 2025, cuando la Arena CDMX registró una asistencia récord.

Con un público apasionado y creciente en la región, el evento del 28 de febrero se perfila para ser uno de los más esperados del año en el deporte de combate.

En las próximas semanas se anunciará la cartelera oficial, los peleadores estelares y las activaciones especiales rumbo al evento. Por ahora, los aficionados ya pueden preparar su calendario y asegurar su lugar en una noche que promete emociones al más alto nivel de la UFC.

