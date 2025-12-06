Chiefs vs Texans: así llegan al SNF que puede definir sus aspiraciones rumbo a Playoffs

Los Chiefs de Kansas City y los Texans de Houston protagonizan este domingo un Sunday Night Football cargado de implicaciones rumbo a los Playoffs.

El duelo en Arrowhead Stadium presenta a dos equipos en momentos opuestos: unos Chiefs que buscan desesperadamente estabilidad y unos Texans que viven su mejor racha de la temporada.

Los Chiefs (6–6) llegan presionados tras perder tres de sus últimos cuatro juegos, con la urgencia de evitar que su campaña se complique aún más.

El desgaste ofensivo ha sido evidente, especialmente por los problemas en la línea: Trey Smith y Jawaan Taylor están en duda, lo que podría dejar expuesto a Patrick Mahomes ante una defensiva que presiona con fuerza. Kansas City sabe que una derrota podría dejarlo al borde de la eliminación matemática.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos