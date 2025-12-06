Chiefs vs Texans: así llegan al SNF que puede definir sus aspiraciones rumbo a Playoffs

    Chiefs vs Texans: así llegan al SNF que puede definir sus aspiraciones rumbo a Playoffs
Kansas City recibe a Houston en un duelo decisivo de la Semana 14 de la NFL; los Chiefs buscan mantenerse con vida y los Texans quieren consolidarse en la pelea por la AFC Sur

Los Chiefs de Kansas City y los Texans de Houston protagonizan este domingo un Sunday Night Football cargado de implicaciones rumbo a los Playoffs.

El duelo en Arrowhead Stadium presenta a dos equipos en momentos opuestos: unos Chiefs que buscan desesperadamente estabilidad y unos Texans que viven su mejor racha de la temporada.

Los Chiefs (6–6) llegan presionados tras perder tres de sus últimos cuatro juegos, con la urgencia de evitar que su campaña se complique aún más.

El desgaste ofensivo ha sido evidente, especialmente por los problemas en la línea: Trey Smith y Jawaan Taylor están en duda, lo que podría dejar expuesto a Patrick Mahomes ante una defensiva que presiona con fuerza. Kansas City sabe que una derrota podría dejarlo al borde de la eliminación matemática.

En contraste, los Texans (7–5) arriban con cuatro victorias consecutivas y un funcionamiento sólido, especialmente en su defensiva.

Con elementos como Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, Houston ha logrado convertir la presión al quarterback en un arma clave.

Su impulso reciente los coloca como contendientes serios en la AFC Sur, y un triunfo en Arrowhead fortalecería ese estatus.

Las condiciones climáticas serán un factor. Se espera frío en Kansas City, un escenario históricamente complicado para los visitantes, aunque los Texans han demostrado carácter en escenarios adversos.

La serie reciente favorece ampliamente a los Chiefs, incluyendo su victoria en playoffs a inicios de 2025, pero este Houston llega con otra dinámica.

Especialistas y analistas anticipan un duelo cerrado, de baja puntuación y decidido en detalles: ejecución en tercera oportunidad, manejo del reloj y desempeño de los pateadores podrían inclinar la balanza.

Algunos modelos incluso proyectan un marcador ajustado con ligera ventaja para los visitantes.

El Sunday Night Football enfrentará necesidad contra impulso, urgencia contra confianza.

Para Kansas City es un partido de supervivencia; para Houston, la oportunidad de consolidarse como una de las mejores historias de la Temporada 2025.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

