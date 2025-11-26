Víctor Juárez, la joya de los Toros que se prepara para las Grandes Ligas

La Academia de Toros de Tijuana se ha consolidado como una auténtica fábrica de talento, reconocida por formar y proyectar a los jóvenes peloteros más prometedores del país. La lista de jugadores que han dado el salto hacia organizaciones de Estados Unidos es cada vez más amplia y sólida.

Destacan casos de éxito como Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Valente Bellozo, quienes han logrado integrarse al selecto grupo de mexicanos que han alcanzado el béisbol de Grandes Ligas. Entre los graduados de la institución sobresale Víctor Juárez, regiomontano de 22 años, quien se encuentra a un paso de debutar en los mejores estadios de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones

“Es un orgullo representar a una organización como Toros de Tijuana, donde comenzó mi camino en la pelota profesional. Me abrieron las puertas y siempre estaré agradecido por la oportunidad de llegar al béisbol de Estados Unidos”, expresó Juárez.

Egresado del sistema de desarrollo de los Toros en 2019, Juárez conoce de primera mano el arduo proceso para alcanzar la élite, donde cada sacrificio cuenta y el trabajo diario marca la diferencia.

“Esta etapa es complicada. Soy muy apegado a mi familia, pero este siempre fue mi sueño y los sacrificios son parte del camino. Ya me acostumbré y no hay problema”, añadió el lanzador.

Actualmente, Juárez pertenece a la organización de los Rockies de Colorado y juega con los Isótopos de Albuquerque (Triple A), quedándose a un solo escalón de las Grandes Ligas. A pesar de ello, mantiene la serenidad y la disciplina como sus principales guías.

“Mi trabajo diario es analizar mis áreas de oportunidad y mejorar como pelotero. No pienso únicamente en llegar a Grandes Ligas, pero tenerlo en mente me impulsa a ser constante, entrenar fuerte y dar lo mejor en el terreno. Eso es lo que finalmente te acerca a la meta de estar en el mejor béisbol del mundo.”

El pitcher derecho también dedica un mensaje a las nuevas generaciones que se forman en la Academia.

“A los jóvenes les diría que no se rindan. El esfuerzo los llevará tan lejos como lo deseen. Hay que trabajar todos los días, ser disciplinados y, sobre todo, ser buenas personas dentro y fuera del campo. Toros de Tijuana brinda todas las herramientas para crecer como pelotero; se trata de invertir tiempo, aprovechar la oportunidad y tener hambre de mejorar en todos los aspectos”, concluyó.