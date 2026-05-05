Vinicius Jr se revaloriza y ‘coquetea’ con un selecto club de goleadores merengues

Si alguien tenía dudas de que el delantero merengue es de la élite, el fin de semana en el RCDE Stadium las despejó con todo y firma. El brasileño se echó al Real Madrid al hombro, fue el mejor del partido y clavó dos goles para darle el triunfo a los merengues ante el Espanyol . Estuvo en todas, como si jugara con pila nueva.

La regularidad en el terreno de jugo es siempre asunto de grandes. Gracias a ello, el brasileño Vinicius Jr se codea entre los miembros de un finísimo círculo al ser uno de los ocho jugadores del Real Madrid que han marcado 20 goles o más durante cinco temporadas consecutivas ..

Más allá de sumar tres puntos, su actuación tuvo sabor especial: evitó que el Barcelona celebrara el título y de paso aplazó un tema que ya olía a incomodidad en el vestidor blanco... el famoso debate de si tocaba o no hacerle pasillo al campeón en el próximo Clásico en el Spotify Camp Nou.

Álvaro Arbeloa no se guardó nada: ”Llevo meses diciéndolo: es un jugador fantástico, un líder nato, un compañero al que todo el mundo quiere...”

En las últimas cinco temporadas, Vinicius ha jugado 254 partidos con el Real Madrid, o sea, un promedio de 50 por campaña, una consistencia que pocos aguantan en un club donde la presión se siente hasta en el desayuno.

Gracias a esa regularidad, ya se metió en un club súper exclusivo: es uno de los ocho jugadores del Real Madrid que han marcado 20 goles o más durante cinco temporadas consecutivas, junto a nombres pesados como Di Stéfano, Puskás, Hugo Sánchez, Raúl, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Vinicius lo resumió sin hacer drama: ”Creo que el trabajo es lo que te hace llegar a lo más alto. He trabajado todos los años para llegar a estas cifras.”

Y sus números están de locura: en ese periodo apenas se perdió 48 partidos por lesiones o sanciones, y ya suma 112 goles y 82 asistencias, es decir, participa directamente en 0.76 goles por partido. Una barbaridad.

UN ARRANQUE BRTUAL EN 2026

Su 2026 también viene con todo: en Europa, solo Harry Kane (24) ha metido más goles que él, ya que Vinicius suma 16. Además, ya es el 14º máximo goleador en la historia del Real Madrid con 126 goles, y está a uno de Fernando Hierro. Nada mal para alguien que todavía tiene cara de morro.

Y si hablamos de momentos importantes, ahí también responde: en las 11 finales ganadas con el Madrid, ha firmado 10 goles y 6 asistencias, incluyendo anotaciones clave ante Liverpool y Borussia Dortmund en Champions.

Sin Mbappé, Vinicius se suelta todavía más. El duelo ante Espanyol también dejó algo clarito: sin Mbappé en la cancha, Vinicius se convierte en el centro del universo madridista.

Contra los pericos fue el que más remató (3 tiros: 2 goles y uno al poste)el que más pases dio en el último tercio (20)el que más faltas recibió (8, el doble que Bellingham)

Arbeloa volvió a rendirse: ”Es una amenaza total cada vez que coge el balón... muy valiente y constante... un líder nato.”

La llegada de Arbeloa en enero cambió el panorama. Con Xabi Alonso, Vinicius metió 6 goles en 27 partidos. Con Arbeloa ya lleva 15 goles en 23 encuentros. La diferencia es brutal: pasó de anotar un gol cada 328 minutos a hacerlo cada 131 minutos.