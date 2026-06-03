¡Vuelve el hijo pródigo! Odell Beckham Jr. escribirá una nueva historia con los NY Giants

La incorporación de Beckham llega en un momento de necesidad para los Giants. El equipo sufrió recientemente la grave lesión de Gunner Olszewski , quien padeció un desgarro en el tendón de Aquiles, mientras que la recuperación de Malik Nabers continúa generando incertidumbre. Ante este panorama, la directiva decidió apostar por la experiencia y el talento de un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido con una sola recepción.

La espera terminó para los aficionados de los New York Giants. Este lunes, la franquicia confirmó el regreso de Odell Beckham Jr., uno de los jugadores más emblemáticos de la organización durante la última década. El receptor de 33 años firmó contrato con el equipo que lo convirtió en estrella y volverá a vestir los colores de la franquicia neoyorquina con la misión de fortalecer una ofensiva que atraviesa momentos complicados.

Otro factor determinante para concretar el acuerdo fue la relación entre Beckham y el entrenador en jefe John Harbaugh. Ambos coincidieron durante la temporada 2023 con los Baltimore Ravens, una experiencia que fortaleció la confianza entre ambas partes y facilitó el regreso del receptor a Nueva York.

Para Beckham, esta nueva oportunidad representa una revancha personal. El veterano no disputó ningún encuentro durante la temporada 2025 tras cumplir una suspensión de seis partidos y permanecer sin equipo el resto de la campaña. Su último año activo fue en 2024 con los Miami Dolphins, donde participó en nueve encuentros antes de quedar fuera de los reflectores de la liga.

Los Giants también reforzaron su cuerpo de receptores con la llegada de Braxton Berrios, un jugador versátil que puede contribuir tanto en ofensiva como en equipos especiales. La intención de la organización es rodear al joven mariscal de campo Jaxson Dart con la mayor cantidad posible de armas ofensivas para acelerar su desarrollo y aumentar la competitividad del equipo.

La llegada de Beckham eleva inmediatamente las expectativas en Nueva York. Durante su primera etapa con los Giants, entre 2014 y 2018, acumuló 390 recepciones, 5,476 yardas y 44 touchdowns, números que lo colocaron entre los receptores más productivos de la NFL en ese periodo. Además, fue seleccionado para tres Pro Bowls y conquistó el premio al Novato Ofensivo del Año, consolidándose como una de las grandes figuras de la liga.

Más allá de sus estadísticas, Beckham aporta liderazgo y experiencia a un vestidor que combina juventud y talento. Su presencia representa una valiosa referencia para los receptores más jóvenes y una amenaza constante para las defensivas rivales, que conocen perfectamente su capacidad para generar jugadas espectaculares.

La NFL vuelve a poner sus reflectores sobre los Giants gracias a un movimiento cargado de simbolismo. El regreso del receptor no solo representa una historia de reencuentro entre jugador y franquicia, sino también una apuesta de la organización por competir nuevamente en una de las divisiones más exigentes del futbol americano profesional.

A TRAYECTORIA DE ODELL BECKHAM JR

La trayectoria de Beckham lo ha convertido en uno de los receptores más reconocidos de su generación. Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2014 procedente de LSU, impactó de inmediato en la NFL con recepciones espectaculares que dieron la vuelta al mundo, incluyendo aquella atrapada a una mano frente a Dallas que permanece entre las jugadas más memorables en la historia de la liga.