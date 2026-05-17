William Lodmell, el joven portero mexicano de Sporting de Lisboa que puede elegir a cuatro selecciones

El guardameta, de 18 años, a pesar de haber nacido en la Ciudad de México el 5 de febrero de 2008 , ha desarrollado prácticamente toda su carrera futbolística en Europa.

perteneciente al Sporting de Lisboa, es un portero mexicano de gran proyección entre sus categorías juveniles, por lo que ha empezado a llamar la atención a nivel internacional, no solo porque podría representar a la Selección Mexicana , sino porque también es elegible para tres países más.

El peregrinar de mexicanos por el mundo sigue sorprendiendo a propios y extraños por la calidad futbolística mostrada y la proyección a un futuro promisorio. Tal es el caso de William Lodmell.

Lodmell pasó por las academias de clubes como el Paris Saint-Germain durante su formación juvenil.

Cuenta con cuatro nacionalidades: mexicana (por nacimiento), estadounidense (por su padre), senegalés (por su madre) y portuguesa (por residencia). Esta situación le permite ser elegible para representar a México, Estados Unidos, Portugal o Senegal en competencias internacionales.

Aunque ha defendido la camiseta de la Selección de Estados Unidos en categorías juveniles —incluyendo Sub-15, Sub-17 y Sub-18—, aún mantiene la posibilidad de jugar con México si realiza el trámite de cambio de federación ante la FIFA conocido como “one-time switch” (OTS).

Dentro de la Federación Mexicana de Futbol, la intención de buscarlo es real: Andrés Lillini, director de selecciones menores, lo tiene en la mira como una opción interesante para el futuro del arco tricolor.

El joven portero ha destacado por su formación europea de élite y por su crecimiento constante en Portugal, por lo que se perfila como una de las joyas del futbol juvenil a seguir en los próximos años.

Además, William ha expresado su admiración por porteros formados en la misma cantera del Sporting CP, mencionando a Diego Calai como uno de sus referentes, y ha declarado como sueño profesional consolidarse en el primer equipo del club lisboeta.