WWE Royal Rumble: traiciones, despedidas y el regreso triunfal de Roman Reigns

En una noche cargada de adrenalina, giros inesperados y demostraciones atléticas de alto nivel, la WWE presentó un Royal Rumble memorable que mantuvo al público al filo del asiento y dejó resultados que ya marcan rumbo rumbo a los grandes eventos del año. La velada abrió con la batalla real femenil, un combate intenso marcado por traiciones, nacimientos de nuevas rivalidades y momentos espectaculares. Contra todo pronóstico y pese al favoritismo de figuras como Rhea Ripley, Charlotte Flair y la sorpresiva aparición de las Bella Twins, fue Liv Morgan quien se alzó con la victoria. Morgan sobrevivió a instantes críticos y selló su triunfo tras una traición clave dentro de su facción, The Judgment Day, confirmándose como una protagonista inesperada de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó en el combate donde estaba todo en juego: una carrera de más de 20 años y una historia que se arrastraba desde el retiro de John Cena. Gunther impuso su dominio y derrotó al “Fenomenal” AJ Styles, poniendo punto final a una de las trayectorias más impresionantes de la lucha libre moderna. El cierre fue sobrio y conmovedor, a la altura del legado de Styles. En la lucha por el Campeonato Indiscutido de la WWE, Drew McIntyre defendió con autoridad ante Sami Zayn. El escocés fue implacable, conectó su movimiento final y reafirmó su condición de campeón, consolidando un reinado que ya roza el mes desde su coronación frente a Cody Rhodes.

El evento estelar, la batalla real masculina, comenzó con el impacto inmediato del recién llegado Oba Femi, quien impuso su estilo desde los primeros compases y alteró los planes que apuntaban a Bron Breakker como favorito. La presencia mexicana brilló con fuerza: Rey Mysterio, La Parka, Dragon Lee, Penta El Zero Miedo y Rey Fénix ofrecieron un espectáculo vibrante, dejando claro el peso y la calidad de la escuela de la lucha libre mexicana. En los instantes finales, el combate quedó reducido a Randy Orton, Gunther y Roman Reigns. Fue el Jefe Tribal quien aseguró la victoria, dando continuidad a lo dicho días antes en el show de Pat McAfee: regresó por lo que considera suyo, y su primer paso fue ganar la batalla real.