WWE: Unreal estrena temporada 2 en Netflix con el mexicano Penta como protagonista

La mirada más íntima al universo de la lucha libre estadounidense regresa. Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada de WWE: Unreal para el 20 de enero de 2026, con nuevos episodios que vuelven a mostrar todo lo que ocurre detrás de cámaras en la empresa de entretenimiento deportivo más importante del mundo.

En la primera entrega, el documental llevó a los fans desde la sala de guionistas, donde se diseñan historias, giros dramáticos y ganadores, hasta el cuadrilátero, siguiendo de cerca cómo las superestrellas ensayan movimientos y coreografías para contar historias frente al público.

Ahí se pudieron ver momentos clave como el giro al “villano” de John Cena y el proceso en el que Paul “Triple H” Levesque, exluchador y director de contenido, y su equipo definieron a los ganadores del Royal Rumble.

Ahora, la segunda temporada de WWE: Unreal retoma ese formato y se enfoca en el camino rumbo a SummerSlam 2025, uno de los eventos más grandes del calendario.

La serie vuelve a la sala de escritores y acompaña a varias superestrellas en giras, vestidores y arenas, mostrando la mezcla de espectáculo, estrés creativo y drama de vestidor que sostiene cada función televisada.