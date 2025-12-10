WWE: Unreal estrena temporada 2 en Netflix con el mexicano Penta como protagonista
La docuserie de WWE vuelve el 20 de enero de 2026 a Netflix con cinco episodios que muestran el proceso creativo, el drama backstage y el camino de superestrellas como Seth Rollins, Rhea Ripley y Cody Rhodes
La mirada más íntima al universo de la lucha libre estadounidense regresa. Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada de WWE: Unreal para el 20 de enero de 2026, con nuevos episodios que vuelven a mostrar todo lo que ocurre detrás de cámaras en la empresa de entretenimiento deportivo más importante del mundo.
En la primera entrega, el documental llevó a los fans desde la sala de guionistas, donde se diseñan historias, giros dramáticos y ganadores, hasta el cuadrilátero, siguiendo de cerca cómo las superestrellas ensayan movimientos y coreografías para contar historias frente al público.
Ahí se pudieron ver momentos clave como el giro al “villano” de John Cena y el proceso en el que Paul “Triple H” Levesque, exluchador y director de contenido, y su equipo definieron a los ganadores del Royal Rumble.
Ahora, la segunda temporada de WWE: Unreal retoma ese formato y se enfoca en el camino rumbo a SummerSlam 2025, uno de los eventos más grandes del calendario.
La serie vuelve a la sala de escritores y acompaña a varias superestrellas en giras, vestidores y arenas, mostrando la mezcla de espectáculo, estrés creativo y drama de vestidor que sostiene cada función televisada.
Entre las figuras que aparecerán en estos nuevos capítulos destacan Seth Rollins, Becky Lynch, Cody Rhodes, Rhea Ripley, Pat McAfee, Jelly Roll, R-Truth, Iyo Sky, Naomi, Chelsea Green, Penta y Lyra Valkyria, quienes mostrarán distintas facetas dentro y fuera del ring, desde la preparación física hasta la presión de sostener personajes e historias ante millones de espectadores.
La segunda temporada estará compuesta por cinco episodios de 50 minutos cada uno. La dirección corre a cargo de Chris Weaver, mientras que Erik Powers funge como showrunner.
La producción está en manos de Omaha Productions, NFL Films, Skydance Sports y WWE, con Peyton Manning como uno de los productores.
Con este regreso, WWE: Unreal busca consolidarse como la serie definitiva para quienes quieren entender cómo se construye el espectáculo de la lucha libre moderna, desde la primera idea en la mesa de escritores hasta la cuenta de tres en el centro del cuadrilátero.