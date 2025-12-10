Segundo fracaso al hilo del Cruz Azul: cae ante Flamengo en la Copa Intercontinental

    Segundo fracaso al hilo del Cruz Azul: cae ante Flamengo en la Copa Intercontinental
    Carlos Rotondi intentó generar peligro por las bandas, pero Cruz Azul no encontró claridad en el cierre del duelo ante Flamengo. FOTO: MEXSPORT

Cruz Azul perdió 2-1 ante Flamengo en Qatar, quedó fuera de la Copa Intercontinental y suma su segundo fracaso en cinco días, en medio de la incertidumbre por el futuro de Nicolás Larcamón

Cruz Azul volvió a sufrir un duro revés, pero ahora internacional.

La Máquina perdió 2-1 este miércoles ante el Flamengo en Qatar, quedando eliminada de la Copa Intercontinental 2025 y encadenando su segundo descalabro en menos de cinco días, luego de caer en Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX ante Tigres.

El resultado incrementa la presión sobre el técnico Nicolás Larcamón, cuya continuidad empieza a ser tema de debate dentro del club.

El duelo comenzó cuesta arriba para los celestes con el tanto de Giorgian de Arrascaeta al minuto 15, aprovechando un rebote en el área.

Sin embargo, Cruz Azul reaccionó y encontró el empate al 44’ con un derechazo potente de Jorge Sánchez que se incrustó en la escuadra izquierda, cerrando una primera parte intensa y equilibrada.

En el complemento, Flamengo aumentó la presión y volvió a golpear al 71’, nuevamente gracias a Arrascaeta, quien empujó el balón a quemarropa tras una jugada profunda por la izquierda.

La Máquina intentó responder con cambios ofensivos y tuvo varias oportunidades claras en los minutos finales, incluyendo remates de Sepúlveda, Fernández y Piovi, pero la figura del arquero Agustín Rossi y la falta de puntería evitaron el empate.

El cierre del partido se volvió ríspido con múltiples amonestaciones para ambos equipos. Cruz Azul atacó con centros y tiros lejanos, pero el conjunto brasileño resistió hasta el silbatazo final.

Con la derrota, Flamengo avanza en la Copa Intercontinental y ahora enfrentará al Pyramids FC de Egipto en la siguiente ronda.

En el campamento celeste, la preocupación crece.

Dos eliminaciones consecutivas en menos de una semana, la Liguilla y ahora el torneo internacional, podrían acelerar la evaluación interna sobre el proyecto de Nicolás Larcamón, quien se encuentra bajo fuerte presión y cuyo futuro podría definirse en los próximos días.

Mientras tanto, Cruz Azul cierra un semestre marcado por altibajos, oportunidades desperdiciadas y un desenlace doloroso en dos frentes que deja al equipo nuevamente sin títulos y con varias interrogantes rumbo al 2026.

