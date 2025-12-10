Segundo fracaso al hilo del Cruz Azul: cae ante Flamengo en la Copa Intercontinental

El resultado incrementa la presión sobre el técnico Nicolás Larcamón , cuya continuidad empieza a ser tema de debate dentro del club.

La Máquina perdió 2-1 este miércoles ante el Flamengo en Qatar , quedando eliminada de la Copa Intercontinental 2025 y encadenando su segundo descalabro en menos de cinco días, luego de caer en Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX ante Tigres .

El duelo comenzó cuesta arriba para los celestes con el tanto de Giorgian de Arrascaeta al minuto 15, aprovechando un rebote en el área.

Sin embargo, Cruz Azul reaccionó y encontró el empate al 44’ con un derechazo potente de Jorge Sánchez que se incrustó en la escuadra izquierda, cerrando una primera parte intensa y equilibrada.

En el complemento, Flamengo aumentó la presión y volvió a golpear al 71’, nuevamente gracias a Arrascaeta, quien empujó el balón a quemarropa tras una jugada profunda por la izquierda.

La Máquina intentó responder con cambios ofensivos y tuvo varias oportunidades claras en los minutos finales, incluyendo remates de Sepúlveda, Fernández y Piovi, pero la figura del arquero Agustín Rossi y la falta de puntería evitaron el empate.

El cierre del partido se volvió ríspido con múltiples amonestaciones para ambos equipos. Cruz Azul atacó con centros y tiros lejanos, pero el conjunto brasileño resistió hasta el silbatazo final.

Con la derrota, Flamengo avanza en la Copa Intercontinental y ahora enfrentará al Pyramids FC de Egipto en la siguiente ronda.