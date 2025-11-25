¡Ya es oficial!: FOX One y Tubi serán las nuevas plataformas para ver AAA en México

La última función de AAA WorldWide dejó un anuncio relevante para la industria de la lucha libre en México: Space dejará de transmitir los eventos de la promotora. Minutos después, se confirmó que será FOX quien asumirá la difusión de los programas, aunque no se trata de FOX Sports, sino del canal que anteriormente operaba bajo el nombre de Caliente TV.

El cambio se hizo oficial mediante un comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje, se detalló que la marca ahora tendrá presencia en la plataforma de streaming de FOX, lo que implica una modificación en la forma en que la Triple A llegará a su audiencia. La empresa también informó que este acuerdo abre la puerta para que algunas superestrellas de WWE continúen realizando apariciones especiales en territorio mexicano, un recurso que se ha vuelto frecuente tras la adquisición de la compañía por parte de TKO.

Luis Maldonado, director ejecutivo de programación y marketing de FOX México, indicó que este nuevo vínculo representa un paso importante para la cadena. “La lucha libre es parte esencial de la cultura mexicana. Estamos muy orgullosos de llevar estas historias e ídolos a millones de hogares en el país”, comentó en la publicación oficial.