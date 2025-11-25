¡Ya es oficial!: FOX One y Tubi serán las nuevas plataformas para ver AAA en México

Deportes
/ 25 noviembre 2025
    ¡Ya es oficial!: FOX One y Tubi serán las nuevas plataformas para ver AAA en México
    La Triple A confirmó que dejará de transmitirse por Space y que sus eventos pasarán a la plataforma de FOX en México, incluyendo contenido gratuito en Tubi y acceso mediante FOX One. FOTO: X/AAA

El anuncio también adelanta la presencia de talentos de WWE en próximas funciones, así como el regreso de los Lucha Brothers en diciembre

La última función de AAA WorldWide dejó un anuncio relevante para la industria de la lucha libre en México: Space dejará de transmitir los eventos de la promotora. Minutos después, se confirmó que será FOX quien asumirá la difusión de los programas, aunque no se trata de FOX Sports, sino del canal que anteriormente operaba bajo el nombre de Caliente TV.

El cambio se hizo oficial mediante un comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje, se detalló que la marca ahora tendrá presencia en la plataforma de streaming de FOX, lo que implica una modificación en la forma en que la Triple A llegará a su audiencia. La empresa también informó que este acuerdo abre la puerta para que algunas superestrellas de WWE continúen realizando apariciones especiales en territorio mexicano, un recurso que se ha vuelto frecuente tras la adquisición de la compañía por parte de TKO.

Luis Maldonado, director ejecutivo de programación y marketing de FOX México, indicó que este nuevo vínculo representa un paso importante para la cadena. “La lucha libre es parte esencial de la cultura mexicana. Estamos muy orgullosos de llevar estas historias e ídolos a millones de hogares en el país”, comentó en la publicación oficial.

Uno de los primeros en reaccionar fue Rey Mysterio, quien mantiene un rol destacado dentro de WWE y ha sido un referente para el público mexicano. El veterano luchador señaló que este anuncio podría marcar un periodo relevante para la disciplina. “Esto es sólo el comienzo de una era más grande que nunca”, expresó.

Con este acuerdo, todo el contenido de AAA se integrará al catálogo del canal de Tubi bajo un modelo AVOD gratuito, además de estar disponible mediante suscripción a FOX One. El calendario inmediato marca el regreso de la empresa a Puebla el 28 de noviembre, aunque el cierre fuerte del año llegará el 20 de diciembre con un evento en Guadalajara.

Ese espectáculo incluirá el retorno de Penta Zero Miedo y Rey Fénix, quienes se reunirán como los Lucha Brothers para enfrentar al Grande Americano y Dominik Mysterio. También está programada la presencia de Rey Mysterio, lo que anticipa una cartelera con figuras vinculadas tanto a AAA como a WWE.

Por otro lado, Dominik Mysterio continúa envuelto en su rivalidad con John Cena, cuya resolución se espera para Survivor Series. El evento marcará el último Premium Live Event en la carrera del 17 veces campeón mundial.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

