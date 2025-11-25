Real Madrid enfrenta al Olympiacos en medio de la polémica por Vinicius y con varias bajas clave

El Real Madrid visita al Olympiacos este miércoles en la Champions League con presión deportiva, un vestidor encendido por el conflicto entre Vinicius y Xabi Alonso

El Real Madrid tiene una cita decisiva este miércoles en Atenas, donde enfrentará al Olympiacos en un duelo que puede marcar el rumbo de su participación en la UEFA Champions League 2025-26.

El equipo de Xabi Alonso llega obligado a sumar fuera de casa para evitar complicar su clasificación a la siguiente fase, pero no lo hará en el mejor contexto: el vestuario blanco vive días turbulentos por la tensión entre Vinicius Júnior y el propio entrenador español, episodio que ha acaparado los titulares en Europa.

La polémica estalló después del Clásico ante Barcelona, cuando Vinicius reaccionó con molestia tras ser sustituido y publicó un mensaje en el que no hizo referencia a Xabi Alonso, lo que alimentó versiones sobre una relación deteriorada.

Medios internacionales han asegurado que el brasileño habría decidido detener las negociaciones de renovación mientras la relación siga en punto crítico, algo que el técnico ha intentado minimizar públicamente, afirmando que el tema “está cerrado”.

Sin embargo, el ruido interno se mantiene y llega en un momento en el que el plantel necesita máxima concentración.

A la tensión extracancha se suma una enfermería llena. El Madrid viajará sin su arquero titular, Thibaut Courtois, baja de última hora por una infección viral, lo que obligará a Andriy Lunin a ocupar el arco en un partido de alto riesgo.

Tampoco estarán disponibles los defensas Éder Militão, Antonio Rüdiger ni David Alaba, todos lesionados, dejando una línea defensiva prácticamente improvisada.

El joven Dean Huijsen también quedó fuera por molestias musculares, mientras que Aurélien Tchouaméni sigue en duda por un problema físico reciente.

Con este panorama, el Real Madrid deberá apostar por su poder ofensivo y por la jerarquía individual para llevarse puntos de una de las plazas más complicadas del torneo.

Vinicius, figura señalada en la polémica reciente, tendrá la oportunidad de responder en la cancha y demostrar su peso competitivo en un partido que se siente como una final anticipada para el club blanco.

El Olympiacos, empujado por su afición y motivado por las circunstancias, buscará aprovechar la crisis merengue, presionar en bloque alto y castigar cualquier error defensivo de un Madrid debilitado y bajo presión mediática.

El duelo no solo definirá posiciones en el grupo: también pondrá a prueba la unidad interna del Real Madrid y la capacidad de Xabi Alonso para gestionar un vestuario exigente en un momento de máxima tensión.

