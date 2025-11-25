Real Madrid enfrenta al Olympiacos en medio de la polémica por Vinicius y con varias bajas clave

El Real Madrid tiene una cita decisiva este miércoles en Atenas, donde enfrentará al Olympiacos en un duelo que puede marcar el rumbo de su participación en la UEFA Champions League 2025-26.

El equipo de Xabi Alonso llega obligado a sumar fuera de casa para evitar complicar su clasificación a la siguiente fase, pero no lo hará en el mejor contexto: el vestuario blanco vive días turbulentos por la tensión entre Vinicius Júnior y el propio entrenador español, episodio que ha acaparado los titulares en Europa.

La polémica estalló después del Clásico ante Barcelona, cuando Vinicius reaccionó con molestia tras ser sustituido y publicó un mensaje en el que no hizo referencia a Xabi Alonso, lo que alimentó versiones sobre una relación deteriorada.

Medios internacionales han asegurado que el brasileño habría decidido detener las negociaciones de renovación mientras la relación siga en punto crítico, algo que el técnico ha intentado minimizar públicamente, afirmando que el tema “está cerrado”.