¡Explosión en Detroit! Lions y Packers buscan liderato de división en Thanksgiving Day

    Packers de Green Bay visitan a los Lions de Detroit en el Ford Field en un duelo clave por la cima de la División Norte en la Semana 13 de la NFL. FOTO: AP

La ofensiva de los Lions buscará imponer condiciones ante Green Bay, una de las defensivas más sólidas de la NFL

Una tremenda contienda por el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional es la que nos pone la NFL para iniciar su Semana 13 y la actividad del Día de Acción de Gracias.

Los Lions de Detroit (7-4) buscan igualar la serie de la temporada recibiendo a los Packers de Green Bay (7-3-1) en el Ford Field.

En lo personal, tengo la percepción de que los Packers de Green Bay nos han quedado a deber esta temporada, particularmente desde ese empate frente a los Cowboys de Dallas en la Semana 4.

Fuera de la victoria en casa a los Lions de Detroit en la Semana 1, no tienen ninguna victoria “vistosa” y han estado involucrados en la parte negativa de dos de las sorpresas importantes de la temporada en sus derrotas frente a Cleveland y Carolina.

Pero al echarnos un clavado en sus números, podemos ver que son uno de los equipos más eficientes y estables, tanto a la defensiva como a la ofensiva.

La unidad liderada por Jordan Love es número 3 en la liga en EPA por jugada, número 5 en Porcentaje de Éxito y nadie convierte sus oportunidades en tercera oportunidad como ellos.

Si bien son 13 en la liga con 24 puntos por partido y 10 en yardas por jugada, el excelente desempeño de su defensa les permite tener la segunda mejor marca en yardas netas por jugada con 1.17.

La unidad defensiva permite apenas 4.6 yardas por jugada (segunda mejor en la liga) y 18.4 puntos por partido (quinta en la liga). También son quintos tanto en yardas por tierra como en yardas por aire permitidas.

La visita a la Ciudad del Motor pondrá a prueba a esa excelente defensiva de los Packers de Green Bay, pues sabemos del monstruo que es la ofensiva de los Lions de Detroit en casa.

Promedian más de 33 puntos y generan más de 393 yardas por partido en su domo. En toda la temporada, los de Detroit son top 10 en yardas por jugada, EPA por jugada y Porcentaje de Éxito.

Si bien los 27 puntos que le permitieron a los Giants de Nueva York la semana pasada en casa podrían levantar algunas alarmas sobre su defensiva, lo cierto es que han sido una defensa top 10 en el año, permitiendo 5.1 yardas por jugada y 22 puntos por partido, y en las estadísticas avanzadas de EPA y Porcentaje de Éxito están en el top 5.

En concreto, el jueves a medio día veremos a dos de los mejores equipos de la liga peleando por el liderato momentáneo de la división en un partido con sabor a postemporada.

PACKERS VS LIONS: TENDENCIAS

De los últimos 10 partidos entre estos dos equipos jugando en Detroit, las altas se han dado siete veces.

Una tendencia no exclusiva de este partido y que solamente sirve como curiosidad, más que como un factor que realmente sirva para tomar una decisión en este partido.

Detroit y Dallas juegan siempre en el Thanksgiving Day. Desde 2001 no se ha dado que ambos cubran su línea.

Los creadores de líneas abrieron con un -3 para los de casa. Ese número sigue vigente al miércoles. Algunos lugares tienen el +2.5 para los Packers de Green Bay caro (-120), otros el -3 para los Lions de Detroit con “más jugo”.

El total de puntos abrió en 48.5 en algunos lugares, en 49.5 en otros, pero el consenso hoy miércoles es de 49.

Tengo ligeramente a Green Bay como mejor equipo, y la localía de Detroit no me da para llegar al 3, por lo que Packers de Green Bay +3 @ -110 es el pick de la columna. En lo personal, le voy a salpicar también al Packers ML en +130 o mejor.

Los invitamos a nuestro canal de YouTube, donde platicamos de todos los partidos dominicales de la NFL.

Récord de la columna: 49-36

Temporada 2025: 15-14

@cesar_cantu en X

