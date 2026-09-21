Zinedine Zidane comienza su era con Francia; despliegan operativo especial por la ‘Zizoumanía’

La llegada de Zidane ha despertado tal interés en Francia que la Federación Francesa de Futbol (FFF) decidió establecer un dispositivo de seguridad especial para el seleccionador , de acuerdo con información publicada por L’Équipe . El operativo contempla un guardaespaldas y un agente de seguridad dedicados específicamente a su protección.

La era de Zinedine Zidane al frente de la selección de Francia comenzó este lunes 21 de septiembre en Clairefontaine. El histórico exfutbolista dirigió su primera sesión de entrenamiento con el combinado nacional, en medio de una enorme expectación por el inicio de una nueva etapa para Les Bleus .

La medida responde principalmente a la enorme popularidad de Zidane en su país. El campeón mundial de 1998 continúa siendo una de las figuras deportivas más reconocidas de Francia y su regreso al entorno de la selección ha provocado una importante movilización de aficionados.

De hecho, tras la presentación de su primera convocatoria, cerca de un centenar de aficionados se concentraron frente a las instalaciones de la FFF para recibir al nuevo seleccionador, quien incluso se acercó durante algunos minutos para convivir con ellos.

La propia Federación busca que esta expectación no altere el trabajo cotidiano del equipo. Dentro de la concentración existe la intención de mantener la tranquilidad y evitar que el fenómeno alrededor de Zidane se convierta en una distracción para los futbolistas.

La protección especial, por tanto, responde a una previsión ante la cantidad de aficionados y medios que pueden acercarse al técnico, más que a una amenaza concreta contra su integridad. L’Équipe describió el operativo como inédito para un seleccionador de Francia.

PRIMERA PRÁCTICA, CON SOLO 12 JUGADORES

Zidane tuvo su primera sesión de trabajo en el campo Michel Platini de Clairefontaine, un escenario especialmente simbólico porque fue utilizado con frecuencia por la generación francesa que conquistó el Mundial de 1998.

La práctica comenzó alrededor de las 17:46 horas y contó solamente con 12 futbolistas, principalmente aquellos que tuvieron pocos minutos o no participaron durante el fin de semana con sus respectivos clubes. El resto de los convocados recibió descanso antes de incorporarse plenamente al trabajo.

Entre los jugadores que participaron estuvieron Jean Butez, Guillaume Restes, Andy Diouf, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Manu Koné, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Estéban Lepaul y Lucas Da Cunha.

Alrededor de un centenar de periodistas acudieron a Clairefontaine para presenciar el inicio de la nueva etapa. El acceso a la práctica fue limitado, mientras la FFF difundió imágenes de la llegada de los internacionales a la concentración.

Zidane tampoco comenzó esta aventura solo. A su lado estará David Bettoni, uno de sus colaboradores de mayor confianza desde su etapa en el Real Madrid, además de Fabien Barthez, quien se encargará de trabajar con los porteros.

Barthez y Zidane fueron compañeros en la selección francesa que conquistó el Mundial de 1998, por lo que su reencuentro representa también uno de los elementos simbólicos de esta nueva etapa. La FFF confirmó oficialmente el cuerpo técnico en agosto.

El cuerpo de trabajo incluye además a Hamidou Msaidie, Grégory Dupont, Stéphane Plancque, Farid Tabet y Clément Ybert, quienes tendrán distintas funciones dentro del nuevo proyecto de la selección.

La primera convocatoria de Zidane está integrada por 23 futbolistas, entre ellos cinco jugadores que recibieron su primera llamada con Francia: Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha y Estéban Lepaul.

CUATRO PARTIDOS PARA ESTRENAR EL BANQUILLO

El debut oficial de Zidane llegará el 25 de septiembre, cuando Francia visite a Turquía en la UEFA Nations League. Cuatro días después, Les Bleus viajarán a Bélgica para enfrentarse a los locales.

Posteriormente, Francia recibirá a Italia el 2 de octubre y nuevamente a Bélgica el 5 de octubre, ambos encuentros en el Stade de France. Serán los primeros cuatro partidos oficiales de Zidane como seleccionador.