Actividad industrial de Coahuila bajó 3% en abril y manufactureras caen con misma fuerza

El IMAIEF por sector industrial registró que la generación de energía eléctrica y transmisión, la construcción y las industrias manufactureras, cayeron a tasa anual 10.3, 2.7 y 3% respectivamente en abril.

La actividad industrial de Coahuila registró una caída anual de 3% en abril de 2026 pero con un aumento mensual de 3.4% en el cuarto mes del año en cuestión, informó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Sin embargo, el sector de la minería de Coahuila registró un alza anual de 0.7% en el cuarto mes de 2026. Fue el único sector de la actividad industrial que registró un crecimiento según datos de Inegi.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL RESTO DE MÉXICO MENSUAL

En abril, el Top 5 de estados que registraron incrementos mensuales en sus respectivas actividades industriales fueron Oaxaca (11.8%), Ciudad de México (9.4%), Quintana Roo (7.1%), Guerrero (6.3%) y Jalisco (5.2%).

En el mismo periodo, el Top 5 a la baja en términos mensuales fueron Morelos (-3.2% en adelante), Guanajuato (-1.6), Sonora (-1.4), Campeche (-1.3) y Colima (-0.6).

ACTIVIDAD INDUSTRIAL ANUAL POR ESTADOS

Por otro lado, las cinco entidades federativas que aumentaron su tasa anual con base al IMAIEF fueron Hidalgo (20.6%, en adelante), Nayarit (15.3), Oaxaca (12.5), Guerrero (12.4) y Veracruz (11.5).

En el mismo orden pero a la baja, los primeros cinco estados que registraron tasas negativas anuales fueron Quintana Roo (-23.1%), Morelos (-16.5%), Campeche (-5.5%), Guanajuato (-5.1%) y Durango (-4.9%).