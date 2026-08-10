Actividad industrial de Coahuila bajó 3% en abril y manufactureras caen con misma fuerza

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    Actividad industrial de Coahuila bajó 3% en abril y manufactureras caen con misma fuerza
    El IMAIEF proporciona información estadística de corto plazo que permite seguir el comportamiento de las actividades secundarias en los estados, precisó Inegi. VANGUARDIA

Además, también se registraron tasas negativas en construcción y generación y transmisión de energía; minería en Coahuila fue la única actividad industrial que creció

La actividad industrial de Coahuila registró una caída anual de 3% en abril de 2026 pero con un aumento mensual de 3.4% en el cuarto mes del año en cuestión, informó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IMAIEF por sector industrial registró que la generación de energía eléctrica y transmisión, la construcción y las industrias manufactureras, cayeron a tasa anual 10.3, 2.7 y 3% respectivamente en abril.

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Sin embargo, el sector de la minería de Coahuila registró un alza anual de 0.7% en el cuarto mes de 2026. Fue el único sector de la actividad industrial que registró un crecimiento según datos de Inegi.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL RESTO DE MÉXICO MENSUAL

En abril, el Top 5 de estados que registraron incrementos mensuales en sus respectivas actividades industriales fueron Oaxaca (11.8%), Ciudad de México (9.4%), Quintana Roo (7.1%), Guerrero (6.3%) y Jalisco (5.2%).

En el mismo periodo, el Top 5 a la baja en términos mensuales fueron Morelos (-3.2% en adelante), Guanajuato (-1.6), Sonora (-1.4), Campeche (-1.3) y Colima (-0.6).

ACTIVIDAD INDUSTRIAL ANUAL POR ESTADOS

Por otro lado, las cinco entidades federativas que aumentaron su tasa anual con base al IMAIEF fueron Hidalgo (20.6%, en adelante), Nayarit (15.3), Oaxaca (12.5), Guerrero (12.4) y Veracruz (11.5).

En el mismo orden pero a la baja, los primeros cinco estados que registraron tasas negativas anuales fueron Quintana Roo (-23.1%), Morelos (-16.5%), Campeche (-5.5%), Guanajuato (-5.1%) y Durango (-4.9%).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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