Actividad industrial de México creció en junio pero sector manufacturero cae en general

El IMAI de minería aumentó en junio 7% en términos anuales; la generación y transmisión de energía aumentó 0.7%; IMAI de construcción, +4.2%.

La actividad industrial de México aumentó en junio 0.2% a tasa mensual y 0.8% a tasa anual según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, la actividad industrial de las industrias manufactureras cayó 1.2% en el sexto mes de 2026, con respecto al mismo mes de 2025.

ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS CAYERON EN MÉXICO

A tasa anual, estas fueron las industrias manufactureras que cayeron en junio de 2026: industria de fabricación textil cayó 7% y la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos cayó 7.5%.

La industria de la madera cayó 5.1% y le siguió la fabricación de muebles (-4.8%) y la industria del plástico y hule (-4.3%) en el sexto mes de 2026.

La fabricación de equipo de transporte (-4%), impresión e industrias conexas (-3.7%), industria del papel (-3.6%), así como la fabricación de productos de cuero (-3.1%) también registraron tasas negativas en junio de 2026.

AUMENTOS EN EL SECTOR SECUNDARIO

Sin embargo, la fabricación de productos derivados de petróleo y carbón creció 13%, representando la única industria que creció a tasa anual y a dos dígitos.

La fabricación de maquinaria y equipo, así como la industria alimentaria crecieron 2.6 y 0.8% en el último mes del primer semestre de 2026.