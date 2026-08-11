Actividad industrial de México creció en junio pero sector manufacturero cae en general

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Actividad industrial de México creció en junio pero sector manufacturero cae en general
    El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) proporciona información estadística oportuna que permite conocer y dar seguimiento de las actividades económicas del sector industrial del país. VANGUARDIA

Ante crecimientos en la construcción, minería y generación de energía, las manufactureras caen en casi todas las actividades industriales en territorio mexicano

La actividad industrial de México aumentó en junio 0.2% a tasa mensual y 0.8% a tasa anual según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IMAI de minería aumentó en junio 7% en términos anuales; la generación y transmisión de energía aumentó 0.7%; IMAI de construcción, +4.2%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/sube-produccion-de-camiones-de-carga-y-pasajeros-en-mexico-en-julio-EB22764451

Sin embargo, la actividad industrial de las industrias manufactureras cayó 1.2% en el sexto mes de 2026, con respecto al mismo mes de 2025.

ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS CAYERON EN MÉXICO

A tasa anual, estas fueron las industrias manufactureras que cayeron en junio de 2026: industria de fabricación textil cayó 7% y la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos cayó 7.5%.

La industria de la madera cayó 5.1% y le siguió la fabricación de muebles (-4.8%) y la industria del plástico y hule (-4.3%) en el sexto mes de 2026.

La fabricación de equipo de transporte (-4%), impresión e industrias conexas (-3.7%), industria del papel (-3.6%), así como la fabricación de productos de cuero (-3.1%) también registraron tasas negativas en junio de 2026.

AUMENTOS EN EL SECTOR SECUNDARIO

Sin embargo, la fabricación de productos derivados de petróleo y carbón creció 13%, representando la única industria que creció a tasa anual y a dos dígitos.

La fabricación de maquinaria y equipo, así como la industria alimentaria crecieron 2.6 y 0.8% en el último mes del primer semestre de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/actividad-industrial-de-coahuila-bajo-3-en-abril-y-manufactureras-caen-con-misma-fuerza-BE22736575

De 21 actividades industriales, solamente fueron estas tres industrias las que crecieron en el periodo de la actividad industrial de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
minería
industria de la construcción

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La lágrima que duele

La lágrima que duele
true

Chips y perros entrenados pide EU a ganaderos de México ante reapertura de frontera
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
El tramo que cambiaría de nombre es el de General Victoriano Cepeda, entre Benito Juárez y Félix U. Gómez.

Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda
El programa busca utilizar el fútbol para fomentar valores entre niñas, niños y jóvenes.

Inauguran en Saltillo primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila
El mexicano Andrés Muñoz fue incluido entre los 50 mejores jugadores de los Seattle Mariners de todos los tiempos.

Andrés Muñoz ya es leyenda de los Mariners; entra al Top 50 histórico de Seattle
El alojamiento en los pequeños pueblos y aldeas situados en la trayectoria del eclipse, así como los observatorios improvisados instalados por aficionados locales, llevan meses reservados.

Los precios de los hoteles en Europa se disparan antes del eclipse solar total
Camión de catering estacionado junto al Air Force One antes de la partida de Trump del aeropuerto internacional de Ankara, en Turquía, en julio de 2026.

Según los informes, Trump se escondió en un contenedor de catering para abordar un vuelo secreto en Turquía en medio de la amenaza iraní