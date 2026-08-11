Actividad industrial de México creció en junio pero sector manufacturero cae en general
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Ante crecimientos en la construcción, minería y generación de energía, las manufactureras caen en casi todas las actividades industriales en territorio mexicano
La actividad industrial de México aumentó en junio 0.2% a tasa mensual y 0.8% a tasa anual según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El IMAI de minería aumentó en junio 7% en términos anuales; la generación y transmisión de energía aumentó 0.7%; IMAI de construcción, +4.2%.
Sin embargo, la actividad industrial de las industrias manufactureras cayó 1.2% en el sexto mes de 2026, con respecto al mismo mes de 2025.
ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS CAYERON EN MÉXICO
A tasa anual, estas fueron las industrias manufactureras que cayeron en junio de 2026: industria de fabricación textil cayó 7% y la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos cayó 7.5%.
La industria de la madera cayó 5.1% y le siguió la fabricación de muebles (-4.8%) y la industria del plástico y hule (-4.3%) en el sexto mes de 2026.
La fabricación de equipo de transporte (-4%), impresión e industrias conexas (-3.7%), industria del papel (-3.6%), así como la fabricación de productos de cuero (-3.1%) también registraron tasas negativas en junio de 2026.
AUMENTOS EN EL SECTOR SECUNDARIO
Sin embargo, la fabricación de productos derivados de petróleo y carbón creció 13%, representando la única industria que creció a tasa anual y a dos dígitos.
La fabricación de maquinaria y equipo, así como la industria alimentaria crecieron 2.6 y 0.8% en el último mes del primer semestre de 2026.
De 21 actividades industriales, solamente fueron estas tres industrias las que crecieron en el periodo de la actividad industrial de México.