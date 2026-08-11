Sube producción de camiones de carga y pasajeros en México en julio

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    Sube producción de camiones de carga y pasajeros en México en julio
    La información de las ventas en el mercado interno, producción, importación y exportación proviene del RAIAVP, el cual integra los resultados de las 10 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones A. C. (ANPACT), entre otras. CUARTOSCURO

La venta al menudeo de vehículos pesados cayó pero al mayoreo y hacia el exterior (exportaciones) crecieron a dos dígitos

La producción de vehículos pesados —de carga y de pasajeros— en México presentaron un incremento anual del 51.8% en el primer mes del segundo semestre de 2026, al pasar de 9 mil 668 a 14 mil 675 unidades pesadas en julio con respecto al mismo mes de 2025, con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta mes con mes.

En julio, se observó que la venta a menudo de camiones bajó de 3 mil 377 a 3 mil 043 unidades; sin embargo, las ventas mayoristas aumentaron 19.1% en términos anuales a 2 mil 590 unidades y las exportaciones pasaron de 7 mil 867 a 13 mil 117 unidades de carga (+66.7 a tasa anual).

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Según el RAIAVP del Inegi la distribución de producción de vehículos pesados de México fue 2.5% de camiones de pasajeros (2 mil 110 unidades) y 97.5% vehículos de carga, a 83 mil 441 unidades (97.5%).

La mayoría de las exportaciones de vehículos pesados de enero a julio de 2026 se dirigieron a Estados Unidos al 92.4% (65 mil 983) y el resto se divide entre Canadá, Colombia y otros.

VENTAS Y PRODUCCIÓN DE MERCEDES-BENZ AUTOBUSES A LA BAJA

Las ventas al menudeo de Mercedes-Benz Autobuses (Daimler) bajaron anualmente 25.1% en el séptimo mes de 2026, al pasar de 187 a 140 unidades vendidas.

En cambio, las ventas al mayoreo de la multinacional se incrementaron 53.7% en julio al pasar de 108 a 166 unidades pesadas en mayo, con respecto al mismo mes de 2025.

Los vehículos pesados de Mercedes-Benz Group (en específico Daimler Truck) producidos en México aumentaron a tasa anual 42% en julio de 2026, pasando de 112 a 159 unidades, según el RAIAVP del Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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