Acuña entre las ciudades con menos variación en precios de Coahuila

De acuerdo al INPC del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las tres ciudades que tuvieron una variación mensual de precios menor que Acuña, fueron la capital de Zacatecas con -0.42%; Huatabampo, Sonora con -0.33% y en el caso de Tijuana reportó el mismo porcentaje -0.19%.

Ciudad Acuña en agosto, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC ) se ubicó como la cuarta ciudad con una variación mensual por debajo del promedio nacional al reportar -0.19%.

Del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, presentó una variación mensual en Saltillo fue de 0.24%, Torreón 0.23% y Monclova 0.10%; mientras que la variación anual de fue Torreón 4.06%; Saltillo 4.00%, Monclova 3.05% y Ciudad Acuña 2.14%. En el caso de Coahuila su variación mensual fue de 0.14% y la anual de 3.34%.

PRECIOS SALTILLO

En su comparativo anual los precios que más subieron fueron en la cebolla 53.27%, papa y otros tubérculos 40.79%, vísceras de res 17.78%, manzana 16.45%, limón 13.18%, mantequilla 11.19%, botanas elaboradas con cereales 10.39%, leche evaporada y condensada 9.74%, melón 8.56%, entre otros.

Mientras que disminuyeron los precios en huevo -23.97%, piña -22.69% chayote -19.80%, lechuga y col 16.75%, aguacate -16.64%, sandía -12.71%, papaya -12.57%, camarón -11.96%, queso manchego y oaxaca -11.99%, plátano -8.92%, pescado -6.99%, arroz -6.43%, pasta para sopa -5.53% y carne de cerdo -4.61%, según Inegi.