Acuña entre las ciudades con menos variación en precios de Coahuila

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    Acuña entre las ciudades con menos variación en precios de Coahuila
    Inegi calcula mes con mes y quincenalmente los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para detectar las subidas y bajas en los precios. VANGUARDIA

Por otro lado, la cebolla, tubérculos y partes de la carne de res aumentaron sus precios en agosto de 2026 a dos dígitos

Ciudad Acuña en agosto, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó como la cuarta ciudad con una variación mensual por debajo del promedio nacional al reportar -0.19%.

De acuerdo al INPC del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las tres ciudades que tuvieron una variación mensual de precios menor que Acuña, fueron la capital de Zacatecas con -0.42%; Huatabampo, Sonora con -0.33% y en el caso de Tijuana reportó el mismo porcentaje -0.19%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-actividad-industrial-de-coahuila-51-en-mayo-es-su-quinta-caida-en-2026-FK23385347

Del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, presentó una variación mensual en Saltillo fue de 0.24%, Torreón 0.23% y Monclova 0.10%; mientras que la variación anual de fue Torreón 4.06%; Saltillo 4.00%, Monclova 3.05% y Ciudad Acuña 2.14%. En el caso de Coahuila su variación mensual fue de 0.14% y la anual de 3.34%.

PRECIOS SALTILLO

En su comparativo anual los precios que más subieron fueron en la cebolla 53.27%, papa y otros tubérculos 40.79%, vísceras de res 17.78%, manzana 16.45%, limón 13.18%, mantequilla 11.19%, botanas elaboradas con cereales 10.39%, leche evaporada y condensada 9.74%, melón 8.56%, entre otros.

Mientras que disminuyeron los precios en huevo -23.97%, piña -22.69% chayote -19.80%, lechuga y col 16.75%, aguacate -16.64%, sandía -12.71%, papaya -12.57%, camarón -11.96%, queso manchego y oaxaca -11.99%, plátano -8.92%, pescado -6.99%, arroz -6.43%, pasta para sopa -5.53% y carne de cerdo -4.61%, según Inegi.

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