Cae actividad industrial de Coahuila 5.1% en mayo; es su quinta caída en 2026

La actividad industrial de Coahuila vuelve a caer por quinta ocasión, pues registró una variación negativa anual de 5.1 el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) en mayo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El IMAIEF ha caído desde enero al registrar una variación de 8.1%. En febrero y en marzo las bajas porcentuales fueron de 7.9 y 8.3%, respectivamente. En el cuarto mes de 2026 la variación anual fue de -3.7%.

Por actividad industrial, el IMAIEF de mayo de 2026 registró que las industrias manufactureras cayeron 5.2%; la construcción, -15.7% y la minería, -1.7%. Solo la Generación-transmisión energética, subió 7.6% en el quinto mes del año en cuestión. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO PARAN DE CAER Con base al IMAIEF del Inegi, las industrias manufactureras de Coahuila han reportado bajas ininterrumpidas en los primeros cinco meses de 2026.

En enero, la variación porcentual real anual de las industrias manufactureras fue de -12.8% con respecto al mismo mes del año 2025. En el segundo y tercer mes de 2026, las caídas fueron de 9.3 y 8.1%, respectivamente. En abril, la caída del sector industrial coahuilense fue de 3%, con base al IMAIEF. Estas actividades industriales fueron las únicas que cayeron continuamente, a diferencia de la industria de la construcción, la generación energética o la minería, que sí han reportado variaciones positivas en términos anuales. A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE MAYO CRECIÓ Por otro lado, el IMAI de México reportó un 2.4% de variación anual en mayo con respecto al mismo periodo del año anterior. La actividad de la industria de la construcción creció 10.5% a nivel nacional, así como la minería que creció 3.5%, en términos anules. La generación y transmisión energética de México cayó 0.3% en mayo y las industrias manufactureras no reportaron ni alza ni baja (0.0%).

Temas

Producción Economía Industria

Localizaciones

Coahuila México

Organizaciones

INEGI

