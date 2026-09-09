Cae actividad industrial de Coahuila 5.1% en mayo; es su quinta caída en 2026

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    Cae actividad industrial de Coahuila 5.1% en mayo; es su quinta caída en 2026
    El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial de los 32 estados de México. VANGUARDIA

Además, la dinámica de las industrias manufactureras de la economía coahuilense han caído continuamente en los cinco meses de 2026

La actividad industrial de Coahuila vuelve a caer por quinta ocasión, pues registró una variación negativa anual de 5.1 el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) en mayo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IMAIEF ha caído desde enero al registrar una variación de 8.1%. En febrero y en marzo las bajas porcentuales fueron de 7.9 y 8.3%, respectivamente. En el cuarto mes de 2026 la variación anual fue de -3.7%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/actividad-industrial-de-mexico-crecio-en-junio-pero-sector-manufacturero-cae-en-general-AB22766622

Por actividad industrial, el IMAIEF de mayo de 2026 registró que las industrias manufactureras cayeron 5.2%; la construcción, -15.7% y la minería, -1.7%. Solo la Generación-transmisión energética, subió 7.6% en el quinto mes del año en cuestión.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO PARAN DE CAER

Con base al IMAIEF del Inegi, las industrias manufactureras de Coahuila han reportado bajas ininterrumpidas en los primeros cinco meses de 2026.

$!El IMAI de Coahuila ha bajado de manera desestacionalizada y de manera cíclica.
El IMAI de Coahuila ha bajado de manera desestacionalizada y de manera cíclica. INEGI

En enero, la variación porcentual real anual de las industrias manufactureras fue de -12.8% con respecto al mismo mes del año 2025. En el segundo y tercer mes de 2026, las caídas fueron de 9.3 y 8.1%, respectivamente. En abril, la caída del sector industrial coahuilense fue de 3%, con base al IMAIEF.

Estas actividades industriales fueron las únicas que cayeron continuamente, a diferencia de la industria de la construcción, la generación energética o la minería, que sí han reportado variaciones positivas en términos anuales.

A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE MAYO CRECIÓ

Por otro lado, el IMAI de México reportó un 2.4% de variación anual en mayo con respecto al mismo periodo del año anterior.

La actividad de la industria de la construcción creció 10.5% a nivel nacional, así como la minería que creció 3.5%, en términos anules.

La generación y transmisión energética de México cayó 0.3% en mayo y las industrias manufactureras no reportaron ni alza ni baja (0.0%).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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