Advierten débil apetito para la inversión en México: IPADE

CDMX.-El apetito para invertir es débil en México, ya que los principales factores de preocupación para los empresarios son la incertidumbre económica y al inseguridad, reveló una encuesta realizada por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

El ejercicio se aplicó a mil 800 empresarios, con el objetivo de reflejar los ánimos para invertir y la expectativa que tienen con respecto al crecimiento del País y de sus propias organizaciones.

Una de las preguntas realizadas es si consideran que es un buen momento para invertir, a lo que solo 40.1 por ciento respondió de manera positiva. José Carlos Rodríguez Pueblita, experto del IPADE, señaló que hay un desplome en la inversión en Nuevo León, en tanto que en Jalisco y la CDMX se mantiene estable. “Seguimos con un apetito generalizado, bastante menguado.

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“Los factores domésticos es donde están los factores de preocupación”, señaló en experto. A este respecto, mencionó la incertidumbre que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como uno de los factores que genera cautela entre los inversionistas.

“La revisión del T-MEC es algo que puede salir bien o mal, la moneda está en el aire, eso es parte que se relaciona con las causas de este apetito reducido de inversión”, comentó Rodríguez Pueblita.

A detalle, el 25 por ciento de los encuestados aseguraron que la incertidumbre económica es la principal preocupación. En tanto que para 24 por ciento es la inseguridad.

Otro 21 por ciento consideró la incertidumbre jurídica como principal preocupación y otro 18 por ciento hablo de la incertidumbre política.