Advierten débil apetito para la inversión en México: IPADE

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Advierten débil apetito para la inversión en México: IPADE
    Entre las preocupaciones de empresas están la falta de certeza política y jurídica, inestabilidades en el mercado laboral, así como la administración y gestión pública.

Menos del 50% de los empresarios se dijo seguro para realizar inversiones ante la situación de incertidumbre económica

CDMX.-El apetito para invertir es débil en México, ya que los principales factores de preocupación para los empresarios son la incertidumbre económica y al inseguridad, reveló una encuesta realizada por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

El ejercicio se aplicó a mil 800 empresarios, con el objetivo de reflejar los ánimos para invertir y la expectativa que tienen con respecto al crecimiento del País y de sus propias organizaciones.

Una de las preguntas realizadas es si consideran que es un buen momento para invertir, a lo que solo 40.1 por ciento respondió de manera positiva. José Carlos Rodríguez Pueblita, experto del IPADE, señaló que hay un desplome en la inversión en Nuevo León, en tanto que en Jalisco y la CDMX se mantiene estable. “Seguimos con un apetito generalizado, bastante menguado.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza 0.28% en abril la actividad económica en México; suma tres meses con avances

“Los factores domésticos es donde están los factores de preocupación”, señaló en experto. A este respecto, mencionó la incertidumbre que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como uno de los factores que genera cautela entre los inversionistas.

“La revisión del T-MEC es algo que puede salir bien o mal, la moneda está en el aire, eso es parte que se relaciona con las causas de este apetito reducido de inversión”, comentó Rodríguez Pueblita.

A detalle, el 25 por ciento de los encuestados aseguraron que la incertidumbre económica es la principal preocupación. En tanto que para 24 por ciento es la inseguridad.

Otro 21 por ciento consideró la incertidumbre jurídica como principal preocupación y otro 18 por ciento hablo de la incertidumbre política.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Inversiones

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
General Motors confirmó que el Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte del Plan México.

Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora.

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
Entre las características proporcionadas para su identificación se encuentran una estatura aproximada de 1.62 metros, peso de 70 kilogramos y cabello mediano color castaño oscuro, además de la ropa que vestía al momento de desaparecer.

Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico
Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes.

Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
Donald Trump y Xi Jinping durante el cierre de su cumbre del viernes en Pekín, un encuentro que analistas consideran que ha servido para “educar” al presidente estadounidense sobre la cuestión de Taiwán.

La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China