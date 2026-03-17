Advierten déficit de 5% por reducción de IEPS a gasolinas

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Dinero
/ 17 marzo 2026
    Advierten déficit de 5% por reducción de IEPS a gasolinas
    Analistas señalan que es altamente probable que nuestro País sufra los efectos del aumento en los precios de gasolina y de alimentos. CUARTOSCURO.
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por Reforma

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El Gobierno ha anunciado que reduciría el IEPS para mantener estable el precio final de la gasolina

CDMX .-Aunque el Gobierno tiene la flexibilidad de mantener estable el precio de la gasolina con una mayor reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) si el conflicto bélico con Irán se prolonga, es una medida que elevaría el déficit ampliado a un nivel cercano a 5 por ciento este 2026, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

De acuerdo con el Instituto, el precio de la gasolina en Estados Unidos es de aproximadamente 15 pesos por litro, mientras que el precio en México es de 24 pesos por litro, un diferencial de más de 50 por ciento principalmente por IEPS, lo que arroja que el Gobierno tiene la flexibilidad de mantener estable el precio si el conflicto se prolonga por varios meses.

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“El problema es que, según la encuesta mensual, los especialistas esperan un déficit ampliado de aproximadamente 4.5 por ciento del PIB, pero una reducción del IEPS de gasolinas que recibe el Gobierno nos llevaría a un déficit cercano a 5 por ciento, como lo tuvimos en 2025”, indicó Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, en conferencia de prensa.

La analista enmarcó que el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán ha elevado el precio del petróleo en aproximadamente 70 por ciento y el precio de fertilizantes en casi 20 por ciento desde el inicio del año.

“Nuestra encuesta arroja que esta situación permanecería el año que entra, aumentando más el apalancamiento del Gobierno.

Es muy probable que este año alcancemos una razón de deuda bruta del sector público a PIB de 60 por ciento, pudiendo detonar una acción crediticia por parte de alguna calificadora”, advirtió.

El IMEF destacó que el enfrentamiento armado ha generado un brote de volatilidad en el tipo de cambio, de modo que si el conflicto se prolonga varios meses, el tipo de cambio influiría en el precio de las importaciones, reflejándose en el índice de precios.

“Ya antes de las tensiones bélicas sufríamos una persistente inflación subyacente. El actual entorno dificultaría la labor de nuestro banco central en la estabilización de precios y su consecuente baja en la tasa de interés de referencia”, consideró.

Los resultados de la encuesta mensual del IMEF apuntan a una reducción de medio punto porcentual de aquí a fin de año, para mantenerse en 6.5 por ciento en 2027 con una inflación de 4 por ciento este 2026 y de 3.8 por ciento para el siguiente.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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