Advierten oportunidades positivas para un nearshoring 2.0 en 2026 para México

Una vez que se disipen las incertidumbres comerciales y geopolíticas, el crecimiento se acelerará y es posible que se vea un nearshoring 2.0 que tenga auge en las industrias de México en temas manufactureros, señaló Arturo Morales.

Durante su participación en la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste con el tema “Panorama Económico 2026”, el director de Tesorería y Relaciones con Inversionistas de Grupo Industrial Saltillo (GIS), comentó que con la negociación del T-MEC se espera que México mantenga su posición fuerte y aunque existe una interdependencia entre los tres países, esto se da más entre México y Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: La deuda récord de las naciones más ricas amenaza el crecimiento mundial

Por lo pronto, comentó que en México se tiene una incertidumbre no solo comercial, sino también geopolítica a las que ya se les ve como un común denominador, toda vez que desde 2024 viene esa incertidumbre y aunque los mercados reaccionan, esto no se da en la medida en que se espera.

Sin embargo, añadió que México tiene una posición muy importante comercial con Estados Unidos y por ende, el tema de renegociación del T-MEC y de las reglas de origen, serán clave para mantener la posición comercial que hoy se tiene con ese país, sobre todo en el caso de la industria automotriz.

Dijo que aunque 2025 fue un año de mucha incertidumbre y en el que se escuchó que los aranceles iban a detener la economía y ya no habría exportaciones de México a Estados Unidos, la verdad es que no sucedió como tal, lo que si es que hubo un cambio en la manera en que se hizo el comercio y en la cantidad de inversión que venía hacía México, se hizo un alto o incluso se desvió a otros países.

TE PUEDE INTERESAR: Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex

Por lo pronto, añadió que 2026 viene con una cara positiva, pues nada más con la celebración del mundial, se espera una derrama económica cercana a los 3 billones de dólares, aunque hay tres puntos importantes donde se realizarán los partidos, también hay actividad económica y turística en auge desde el anunció de los partidos.

Por otra parte, otros indicadores económicos que compartió fueron el incremento del salario mínimo de 13% (al pasar de 279 a 315 pesos por día) y añadió que desde 2018 a la fecha se tiene un aumento real del 134%.

TASA DE INTERÉSES EN EU

En el caso de las tasas de interés comentó que en Estados Unidos durante el 2021 y hasta el 2024 surgió una alza muy importante llegando a niveles por arriba del 5% cuando se venía de 0% antes del Covid

Y aunque ya durante el año pasado ya se dieron varios recortes y se espera que todavía haya más reducciones, alcanzando rangos de 2.25%, la FED indica que a mediados de año se puede llegar a recortes de 3 a 3.25%.

En México, posterior a la pandemia, subió la tasa de interés a un nivel de 11.25, pero desde finales de 2024 empezó a bajar y durante el 2025 continuó bajando 300 puntos base de 10a a 7%, mientras que el Banco de México para 2026 tiene un target de 6.5%.

En el caso del Producto Interno Bruto (PIB) indicó que 2024 para Estados Unidos fue interesante porque tuvo crecimientos, aunque al cierre del año presentó una desaceleración y en 2025 tuvo dos trimestres cercanos o arriba del 4%.

Además al 4T25 se contempla un cierre de 2.4%, mientras que para 2026 se espera un comportamiento similar donde haya un auge en el 2T26 y 3T26 derivado del tema del mundial y al cierre del año se espera un cierre de 2.2%.

Mientras que en México se tuvo un cierre de 0.2 y 0.4% en 2025, mientras que en 2026 se espera un crecimiento de 1.3%.

Finalmente sobre el tipo de cambio se espera una recuperación durante el segundo semestre del año, aunque el gobierno de Estados Unidos buscó una depreciación de su moneda, y por ello en 2023 estaba en 16.50 el peso-dólar y hoy está en 17.20 e incluso llegar al 16.50.

Sin embargo, resaltó que una vez que se elimine la incertidumbre del T-MEC se fortalecerá ésta moneda repuntará hasta los 18.75 presos.