Afecta a ferreteras en Saltillo disminución de producción industrial

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Afecta a ferreteras en Saltillo disminución de producción industrial
    Alejandro Huitrón Barba resaltó que el bajo dinamismo en la economía del país se refleja en menos producción en las empresa y por ende en la generación de menos utilidades. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Lo anterior se ha intensificado ante el conflicto que existe entre Estados Unidos e Irán, así como a las ventas

La disminución que presenta la producción en la industria automotriz también ha afectado al sector de las ferreteras, toda vez que se trata de una cadena, en donde se ven obligados a bajar el ritmo de su producción y por ende hay menos ventas.

El director comercial de Ferremayoreo en Saltillo, Alejandro Huitrón Barba, señaló que hay muchos factores que los han afectado, uno de ellos puede ser el tema de la guerra de Estados Unidos-Irán, sin embargo, otros son las ventas a la industria.

TE PUEDE INRTERESAR: Dólar se debilita ante posible acuerdo de fin de la guerra con Irán

“Se calma la producción en la industria y por ende se calman las ventas, empieza a haber desabasto de materia prima y por ende también falta de producto por parte de proveedores”, dijo.

Agregó que ha bajado la producción automotriz en la zona, lo que afecta en cadena impacta a las demás plantas que suministran productos a las armadoras principales; en su caso, a esa industria venden desde herramienta, pintura, plomería, mantenimiento y todo tipo de productos.

Asimismo ahora con el tema de las utilidades prevé otra afectación, pues aunque es un pico en las ventas de muchos sectores de la región, ha habido menos venta y producción y por ende, se refleja en menos utilidad para los trabajadores.

Por otra parte, comentó que desde principios de año se ha presentado un desabasto en acero, plástico y madera, lo que ha generado incrementos considerables de hasta un 30%, asimismo se han presentado ajustes de precios en sus derivados y fletes; aunque éste último motivado por el precio de la gasolina. En su caso, comentó que este año presentan una disminución de un 20 a 30% en las ventas.

INSTALARÁN OTRA SUCURSAL

Una tercera sucursal será instalada este año en el norte de la ciudad; se ubicará en el bulevar Musa de León, pues el objetivo fue abrir un punto más cercano junto a clientes que se tienen en la zona norte de la ciudad; la apertura será en otoño.

Está por terminarse el edificio, para luego llevar la mercancía y capacitar al personal, en esa nueva sucursal estarán generando 12 empleos; mientras que en las otras dos sucursales que tiene actualmente en operación (Antonio Cárdenas y otra en Periférico Luis Echeverría Álvarez ) son 65 empleos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Producción
Dinero
Economía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de la UTC y directivos de EVH formalizaron un convenio enfocado en el desarrollo tecnológico sostenible y la capacitación en electromovilidad.

UTC y EVH firman alianza estratégica para impulsar la electromovilidad en Coahuila
El líder político aseguró que las diferencias tienen origen en conflictos internos dentro de Morena y negó haber ejercido violencia física o verbal contra la candidata señalada.

Coahuila: Édgar Sánchez niega ataque a candidata, asegura que él sufrió la primera agresión (video)
El INE Coahuila aclaró que la plataforma “Ubica tu Casilla” es pública y su uso por terceros no representa respaldo institucional.

Se deslinda INE Coahuila de propaganda con códigos QR de “Ubica tu Casilla”
Menores de municipios como Francisco I. Madero, Parras, Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro fueron atendidos.

DIF Coahuila transforma vidas con alianzas solidarias: impulsan cirugías gratuitas para menores
El caso más reciente ocurrió ayer, cuando un conductor murió tras caer de un puente al oriente de Saltillo.

Suma Saltillo 65 accidentes ligados a consumo de alcohol con heridos o fallecidos en el último año
Miles de familias acudieron a los conciertos organizados por el Gobierno Municipal de Saltillo para celebrar el Día de las Madres en distintos sectores de la ciudad.

Reúnen conciertos por Día de las Madres a miles de familias en colonias de Saltillo
La influencer “Devanhimuñecabella1” transmitía en vivo cuando captó la caída de una camioneta desde un puente sobre el bulevar Fundadores.

Así se vio el fatal accidente al oriente de Saltillo; influencer captó en vivo caída de camioneta de puente
Autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo para definir posibles medidas de protección para la candidata Delia Hernández Alvarado.

Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro