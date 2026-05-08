Afecta a ferreteras en Saltillo disminución de producción industrial

La disminución que presenta la producción en la industria automotriz también ha afectado al sector de las ferreteras, toda vez que se trata de una cadena, en donde se ven obligados a bajar el ritmo de su producción y por ende hay menos ventas.

El director comercial de Ferremayoreo en Saltillo, Alejandro Huitrón Barba, señaló que hay muchos factores que los han afectado, uno de ellos puede ser el tema de la guerra de Estados Unidos-Irán, sin embargo, otros son las ventas a la industria.

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“Se calma la producción en la industria y por ende se calman las ventas, empieza a haber desabasto de materia prima y por ende también falta de producto por parte de proveedores”, dijo.

Agregó que ha bajado la producción automotriz en la zona, lo que afecta en cadena impacta a las demás plantas que suministran productos a las armadoras principales; en su caso, a esa industria venden desde herramienta, pintura, plomería, mantenimiento y todo tipo de productos.

Asimismo ahora con el tema de las utilidades prevé otra afectación, pues aunque es un pico en las ventas de muchos sectores de la región, ha habido menos venta y producción y por ende, se refleja en menos utilidad para los trabajadores.

Por otra parte, comentó que desde principios de año se ha presentado un desabasto en acero, plástico y madera, lo que ha generado incrementos considerables de hasta un 30%, asimismo se han presentado ajustes de precios en sus derivados y fletes; aunque éste último motivado por el precio de la gasolina. En su caso, comentó que este año presentan una disminución de un 20 a 30% en las ventas.

INSTALARÁN OTRA SUCURSAL

Una tercera sucursal será instalada este año en el norte de la ciudad; se ubicará en el bulevar Musa de León, pues el objetivo fue abrir un punto más cercano junto a clientes que se tienen en la zona norte de la ciudad; la apertura será en otoño.

Está por terminarse el edificio, para luego llevar la mercancía y capacitar al personal, en esa nueva sucursal estarán generando 12 empleos; mientras que en las otras dos sucursales que tiene actualmente en operación (Antonio Cárdenas y otra en Periférico Luis Echeverría Álvarez ) son 65 empleos.