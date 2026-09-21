Analistas afirman que ‘Súper Niño’ traería inflación de granos básicos

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    Analistas afirman que ‘Súper Niño’ traería inflación de granos básicos
    Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias concluyó el año pasado que “El Niño” es capaz de desplomar un 48% los rendimientos del frijol y un 31% los del maíz. ESPECIAL.

Este escenario podría presentarse en el 2027, ante el pronóstico de la Conagua de que, a finales de este año, se intensifique el fenómeno

MONTERREY.- Especialistas del Banco de México (Banxico) advierten que un periodo de sequía extrema superior a tres meses en México podría encarecer hasta un 21% el precio del maíz blanco y hasta un 29% el del frijol.

Los investigadores del Banxico expusieron en un nuevo estudio que la inflación asociada a menores rendimientos agrícolas por una sequía prolongada suele reflejar su efecto acumulado total a los cuatro meses con falta grave de precipitaciones en el caso del frijol y a los seis en el del maíz blanco.

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Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que, durante el trimestre octubre-diciembre del 2026, el fenómeno meteorológico “El Niño” podría desarrollarse con tanta fuerza que sería de las versiones más potentes desde que se tiene registro, a partir de 1950.

En México, “El Niño” -un calentamiento anómalo del Océano Pacífico que altera los patrones climáticos globales- deja sequías a casi todos los estados, sobre todo en la región Centro-Sur, lo que aumenta el riesgo de un déficit de lluvias persistente como el que describen los expertos del Banxico.

Explicaron que, cuando el País padece sequías prolongadas, el maíz blanco y el frijol suelen encarecerse debido a la conjunción de dos elementos: son cultivos de temporal, es decir, dependen por completo de las lluvias, y el hogar mexicano promedio destina el 9% de su presupuesto alimentario a estos productos.

A fin de mitigar este problema, agregaron los autores, las autoridades federales pueden implementar políticas para abaratar las importaciones, pero el daño a los productores locales es más complicado de revertir, pues requeriría adoptar sistemas de riego modernos y variedades de cultivos resistentes a la sequía.

“Cuando los choques climáticos impactan la producción, las importaciones de los productos afectados tienden a aumentar, facilitadas por la eliminación de aranceles y cuotas. Dada la importancia de estos dos cultivos, es necesaria una coordinación ágil entre los productores locales y el sector público”, apuntaron.

“Esto, con el fin de proveer a los mercados información precisa sobre las pérdidas esperadas en la producción y las políticas específicas diseñadas para aliviar los desequilibrios de oferta, incluyendo el volumen de importaciones necesario para reemplazar la producción perdida”.

El estudio, firmado por tres analistas del Banxico -Jesús Arellano, Miriam Juárez y Francisco Zazueta-, se publicó en el volumen 43 de la Revista de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, correspondiente al segundo semestre de este año.

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