Aumenta apoyo de gobierno al diésel; sin subsidios, precio estaría en 36.21 por litro en México

El estímulo fiscal al diésel se aplicará desde el 19 al 25 de septiembre de 2026 y corresponderá al 100% del IEPS, equivalente a 7.36 pesos por litro. Asimismo, el subsidio en cuestión representaría cinco veces más que el incentivo de la semana pasada.

El subsidio federal al diésel se incrementó de 15 centavos a 1.84 pesos por litro, así como un estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que el gobierno federal pueda mantener el precio en 27 pesos por litro y evitar que esté a 36.21 pesos.

El pasado domingo 20 de septiembre, el diésel se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 27.01 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana pasada, según datos de PETROIntelligence.

Sin el estímulo fiscal y el subsidio complementario, el precio del diésel estaría en 36.21 pesos por litro, impactando los precios finales al consumidor pues este combustible es crucial para la transportación y logística de la producción, moviendo la maquinaria pesada, el transporte de carga y la agricultura de la economía mexicana diariamente.

ADEMÁS, AUMENTAN ESTÍMULOS FISCALES A LAS GASOLINAS

El gobierno federal aumentó los estímulos fiscales a las gasolinas regular (Magna) y Premium, pues la Magna tendrá un estímulo de 4.20 pesos por litro, representando un aumento de 75 centavos con respecto la semana anterior; la Premium tendrá un incentivo fiscal de 3.34 pesos por litro, o 76 centavos más que la semana anterior.

Por lo anterior, los automovilistas que usan Magna deberán pagar una cuota de IEPS de 2.50 pesos por litro, cuando la cuota establecida es de 6.70 pesos.

Del mismo modo, los automovilistas de Premium pagarán una cuota de IEPS de 2.31 pesos por litro, cifra menor a la establecida de 5.65 pesos de este impuesto.

MISMA TENDENCIA DEL DIÉSEL EN EU

Al cierre del domingo pasado 20 de septiembre, el diésel promedio se vendía a 6.50 dólares por galón, un aumento 30 centavos de dólar con respecto a la semana anterior, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Asimismo los precios de la gasolina regular en Estados Unidos están en máximos del 2026, vendiéndose este domingo a 4.48 dólares por galón.