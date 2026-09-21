Aumenta apoyo de gobierno al diésel; sin subsidios, precio estaría en 36.21 por litro en México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Aumenta apoyo de gobierno al diésel; sin subsidios, precio estaría en 36.21 por litro en México
    La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA por sus siglas en inglés) reportó un alza sostenida en los precios de los combustibles en EU. VANGUARDIA

La intervención gubernamental de México en los precios de los combustibles ha sido crucial para disminuir los impactos de los conflictos bélicos en Oriente Medio

El subsidio federal al diésel se incrementó de 15 centavos a 1.84 pesos por litro, así como un estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que el gobierno federal pueda mantener el precio en 27 pesos por litro y evitar que esté a 36.21 pesos.

El estímulo fiscal al diésel se aplicará desde el 19 al 25 de septiembre de 2026 y corresponderá al 100% del IEPS, equivalente a 7.36 pesos por litro. Asimismo, el subsidio en cuestión representaría cinco veces más que el incentivo de la semana pasada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confronto-a-funcionarios-por-caida-en-produccion-de-pemex-reporta-reuters-FB23555257

El pasado domingo 20 de septiembre, el diésel se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 27.01 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana pasada, según datos de PETROIntelligence.

Sin el estímulo fiscal y el subsidio complementario, el precio del diésel estaría en 36.21 pesos por litro, impactando los precios finales al consumidor pues este combustible es crucial para la transportación y logística de la producción, moviendo la maquinaria pesada, el transporte de carga y la agricultura de la economía mexicana diariamente.

ADEMÁS, AUMENTAN ESTÍMULOS FISCALES A LAS GASOLINAS

El gobierno federal aumentó los estímulos fiscales a las gasolinas regular (Magna) y Premium, pues la Magna tendrá un estímulo de 4.20 pesos por litro, representando un aumento de 75 centavos con respecto la semana anterior; la Premium tendrá un incentivo fiscal de 3.34 pesos por litro, o 76 centavos más que la semana anterior.

Por lo anterior, los automovilistas que usan Magna deberán pagar una cuota de IEPS de 2.50 pesos por litro, cuando la cuota establecida es de 6.70 pesos.

Del mismo modo, los automovilistas de Premium pagarán una cuota de IEPS de 2.31 pesos por litro, cifra menor a la establecida de 5.65 pesos de este impuesto.

MISMA TENDENCIA DEL DIÉSEL EN EU

Al cierre del domingo pasado 20 de septiembre, el diésel promedio se vendía a 6.50 dólares por galón, un aumento 30 centavos de dólar con respecto a la semana anterior, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Asimismo los precios de la gasolina regular en Estados Unidos están en máximos del 2026, vendiéndose este domingo a 4.48 dólares por galón.

https://vanguardia.com.mx/dinero/preven-mayor-subsidio-de-shcp-a-diesel-por-alza-en-eu-GM23493511

Aunque la consultora de energéticos Price Futures Group mencionó que no hay problemas de suministro sino de refinación, los precios se han elevado desde que Estados Unidos atacó a Irán el 28 de febrero de 2026, ampliándose el conflicto a tal grado que se reforzó la guerra civil de Yemén, así como ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita.

(Con información de El Economista, SHCP, y AAA)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estimulos Fiscales
Sector Energético
Subsidios

Localizaciones


México

Organizaciones


SHCP

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IA: Para servir a nuestra inteligencia

IA: Para servir a nuestra inteligencia
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
true

Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova
Luego de la suspensión del suministro de agua durante los últimos días, la paramunicipal Agsal considera que el acuaférico ayudaría para evitar esta situación.

Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal
Hay entidades, como el caso de Coahuila, que se han mantenido en el top de competitividad en 20 años.

Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición
Ezequiel Bullaude marcó el primer gol de Santos Laguna y acercó a los Guerreros antes del medio tiempo.

Toluca vs Santos: los Guerreros remontan y vencen 3-2 a los Diablos
Susy Aponte Polo, “La China Polo”, candidata asesinada a tiros en Áncash, Perú.

Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash
La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, da una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Austin, el 20 de septiembre de 2026, después de que un agente federal de inmigración disparó e hirió a un hombre en North Austin, Texas.

Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses