Analizan ampliación en centro comercial Galerías Saltillo; se encuentran en la etapa del estudio de factibilidad

Ante el interés por más marcas de instalarse en la ciudad, el director de la División Comercial de Grupo Davisa, Alberto Moahamar Servín indicó que hay planes para que siga creciendo Galerías Saltillo, se está trabajando en un análisis de factibilidad y será hasta 2027 cuando se defina el proyecto de ampliación.

Las últimas obras que se hicieron en este centro comercial, le sumaron 6 mil metros cuadrados de área neta rentable y esto significó 20 locales más de diferentes tamaños.

TE PUEDE INTERESAR: Banxico pronostica un crecimiento de 1.1 por ciento para México en 2026

Este año en tres meses más llega Hugo Boss (se están realizando diferentes movimientos internos para que quede en la planta baja) y para el local que queda en la planta alta.

Además se está en pláticas con un negocio de fiestas infantiles, con ellos ya se ocuparían los últimos locales que quedaban.

Ante ello, confirmó que hay planes para que siga creciendo Galerías Saltillo y para ello se trabaja en ese análisis de factibilidad.

Al momento no se ha definido en dónde pudiera ser esa ampliación, aunque una de las áreas que se evalúa es la zona de estacionamiento, pero insistió en que apenas están en la planeación.

“No sabemos todavía en donde, el primer objetivo fue llenar estos metros cuadrados (los 6 mil que ya se hicieron) y ahora ya ver con el equipo de México las ampliaciones porque ha habido mucho interés por marcas internacionales de estar presentes en Saltillo” y añadió “El apetito del comerciante por estar en Saltillo es muy alto”.

Por lo pronto, de este proyecto de ampliación, no quedará definido este año, sino hasta 2027.

PARQUE CENTRO

En el caso de Parque Centro, comentó que este año se construirá un centro de salud, es un hospital de una marca de prestigio, será de atención médica en general (excepto cuidados intensivos) y se ubicará en un terreno que está enfrente de ÉDDEN 1.

Asimismo en el segundo trimestre del año iniciará la construcción del Hotel Residence Inn by Marriot que contará con 170 habitaciones y sumando las que ya tienen Courtyar by Marriot, AC by Marriot y Staybridge Suites, entre los cuatro sumarán 600 habitaciones en Parque Centro..