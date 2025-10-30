Ante la baja actividad industrial, economía de México cae en el tercer trimestre del año

CDMX.- El Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó un 0.3% trimestral en el tercer trimestre de 2025, arrastrado principalmente por el sector secundario, relacionado con la industria, confirmó este jueves elInstituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La caída ocurrió debido al retroceso trimestral del sector industrial (-1.5%), aunque contrastó un avance en la agricultura (3.2%) y en los servicios (0.1%), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Entre atonía y estancamiento se mantiene la economía en México: IMEF

El PIB de México cayó un 0.2% interanual en el periodo de julio a septiembre, con lo que acumula un crecimiento de 0.2% en lo que va del año.

La caída interanual en el trimestre fue resultado del retroceso en las actividades primarias (-2,9%), y de un avance en las primarias (3,6%) y de las terciarias (1%).

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento del 0,2% en lo que va del año, por debajo del 0,6% proyectado el mes pasado.

En los primeros nueve meses de 2025, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (4,2%) y los servicios (1,1%), pero la industria cayó un -1,8 por ciento.

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá 0.53% en 2025, según la última encuesta realizada por el banco central a finales de septiembre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera un crecimiento del PIB mexicano de 0.8% durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico del 1 por ciento.

La caída en México se reporta tras difundirse que la economía de Estados Unidos, a donde van más del 80% de las exportaciones mexicanas, creció un 3.8% durante el segundo trimestre.

El PIB de México también se divulga en medio de alzas en sus pronósticos para este 2025.

El Banco Mundial aumentó la expectativa de crecimiento para 2025 del 0.2% a principios de año, a 0.5% en septiembre, por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó la semana pasada a 0.6% desde un 0.3% anterior su previsión de crecimiento para México este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa de 1% desde un 0.2% anterior.

La economía de México creció un 1.5% en 2024, pero cayó un 0.6% de octubre a diciembre. su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

El país creció un 3.2% en 2023, un 3.9% en 2022 y un 6.1% en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va del 2025, el Inegi ha registrado un incremento de 12% del PIB nacional.