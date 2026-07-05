Ante negativa de EU sobre T-MEC, bancos mexicanos se mantienen optimistas

Ante la negativa de Estados Unidos para renovar el tratado comercial con México y Canadá (T-MEC), analistas financieros de las diferentes firmas bancarias en México aseguraron que este escenario aún ofrecerá oportunidades de mejora para la economía mexicana.

Fue el pasado viernes que de acuerdo al área de estudios económicos del BBVA se manifestó que las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC siguen teniendo acceso libre de aranceles, convirtiéndose en el único acuerdo comercial que ha quedado exento de los aranceles generales impuestos por la actual administración de Estados Unidos.

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Además, resaltó que México mantiene uno de los niveles de protección comercial más bajos entre los principales socios de ese país, lo que preserva la competitividad de sus productos en el mercado estadounidense.

Ahora, por su parte Banorte, resaltó que el escenario de revisiones anuales, previsto en el Artículo 34.7 del acuerdo comercial, se materializó tal como se anticipaba. Con ello, el tratado seguirá vigente por los próximos diez años, hasta 2036, mientras los tres países atienden de manera periódica los reclamos y temas pendientes de cada una de las partes.

Asimismo consideró que este proceso será una etapa de transición para alcanzar un acuerdo duradero, lo que implica mantener las reglas actuales del T-MEC mientras continúan las negociaciones técnicas y sectoriales para encontrar el momento adecuado para acordar una nueva extensión por otros 16 años.

Explicó que según el comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Washington seguirá colaborando con México y Canadá para atender las “deficiencias” del acuerdo y sus déficits comerciales con ambos países.

Cabe destacar que entre los temas pendientes entre México y Estados Unidos destacan los aranceles de la Sección 232 aplicados al acero, aluminio y automóviles, el reconocimiento del contenido regional, la seguridad económica y el tratamiento del sector agrícola.

HSBC AFIRMA QUE DECISIÓN DE EU ES POSITIVA

Por otra parte, José Carlos Sánchez, economista en jefe de HSBC México, opinó que desde la perspectiva mexicana, la decisión de EU es en términos netos, positivo.

Resaltó que, aunque las revisiones anuales podrían generar incertidumbre sobre los cambios que buscaría EU, el marco comercial vigente seguirá respaldando a México para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte y ganar participación de mercado en la economía estadounidense.

“Si las negociaciones derivan en cambios de mayor complejidad y magnitud, el proceso legislativo podría volverse más complejo y prolongado”, dijo.

No obstante, indicó que el marco comercial actual permanecerá vigente por otros 10 años, un horizonte que considera suficiente para alcanzar un nuevo acuerdo de largo plazo y que permitiría que las ganancias de México en el mercado estadounidense y el fortalecimiento de las cadenas de suministro prevalezcan sobre la incertidumbre derivada de las revisiones anuales.