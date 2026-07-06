Ante políticas de Donald Trump, economía mexicana pierde impulso: CEESP

CDMX.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) resaltó que la economía mexicana sigue sin mostrar señales de impulso importante en el corto plazo, mientras que el pronóstico promedio de crecimiento del PIB para este año es de 1.07%.

Lo anterior, de acuerdo con la encuesta del Banco de México, que muestra que hay una ligera corrección a la baja del crecimiento, ya que en el anterior estudio la proyección fue de 1.09%.

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Resaltó que las estimaciones para 2027 también tuvieron un retroceso marginal, ya que de 1.78% bajó a 1.76%; para 2028 se espera también 1.89%, una centésima por debajo de la estimación previa.

Al momento los niveles de confianza empresarial muestran una actitud cautelosa en medio de este entorno de incertidumbres para hacer negocios, sobre todo por el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque no se extendió su vigencia hasta el 2042; solamente quedará hasta el 2036.

Por otro lado los bancos mexicanos confían en que esto solo se trata de una transición para lograr un acuerdo con Estados Unidos más duradero.

“La preocupación ahora se centra, principalmente, en las políticas instrumentadas por el presidente Trump, que no privilegian la cooperación mundial. La incertidumbre generada por este entorno se puede convertir en una importante limitante del crecimiento, como ya lo consideran los especialistas”, dijo.

INSEGURIDAD SE SUMA A FACTORES

Por otro lado, el centro de estudios resaltó que otro delos factores que aminoran la certeza a la economía mexicana y que “también podrían obstaculizar el ritmo de crecimiento son los problemas de inseguridad pública”.

“Es claro que las expectativas de crecimiento para este año no son muy alentadoras y se complican aún más al tener que enfrentar retos como las políticas comerciales instrumentadas por los Estados Unidos”, explicó.

Añadió que “las autoridades mexicanas deberán redoblar esfuerzos para reducir el efecto negativo de los factores mencionados, con el objetivo de fortalecer el ambiente de negocios como incentivo para la inversión productiva”.