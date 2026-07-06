Ante políticas de Donald Trump, economía mexicana pierde impulso: CEESP

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    Ante políticas de Donald Trump, economía mexicana pierde impulso: CEESP
    No se espera que la economía mexicana vaya a alcanzar mayores niveles de crecimiento, sino que se espera un comportamiento ‘limitado’ en la actividad productiva. ESPECIAL.

Esto sucede debido a los niveles de incertidumbre y el debilitamiento de los indicadores macroeconómicos

CDMX.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) resaltó que la economía mexicana sigue sin mostrar señales de impulso importante en el corto plazo, mientras que el pronóstico promedio de crecimiento del PIB para este año es de 1.07%.

Lo anterior, de acuerdo con la encuesta del Banco de México, que muestra que hay una ligera corrección a la baja del crecimiento, ya que en el anterior estudio la proyección fue de 1.09%.

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Resaltó que las estimaciones para 2027 también tuvieron un retroceso marginal, ya que de 1.78% bajó a 1.76%; para 2028 se espera también 1.89%, una centésima por debajo de la estimación previa.

Al momento los niveles de confianza empresarial muestran una actitud cautelosa en medio de este entorno de incertidumbres para hacer negocios, sobre todo por el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque no se extendió su vigencia hasta el 2042; solamente quedará hasta el 2036.

Por otro lado los bancos mexicanos confían en que esto solo se trata de una transición para lograr un acuerdo con Estados Unidos más duradero.

“La preocupación ahora se centra, principalmente, en las políticas instrumentadas por el presidente Trump, que no privilegian la cooperación mundial. La incertidumbre generada por este entorno se puede convertir en una importante limitante del crecimiento, como ya lo consideran los especialistas”, dijo.

INSEGURIDAD SE SUMA A FACTORES

Por otro lado, el centro de estudios resaltó que otro delos factores que aminoran la certeza a la economía mexicana y que “también podrían obstaculizar el ritmo de crecimiento son los problemas de inseguridad pública”.

“Es claro que las expectativas de crecimiento para este año no son muy alentadoras y se complican aún más al tener que enfrentar retos como las políticas comerciales instrumentadas por los Estados Unidos”, explicó.

Añadió que “las autoridades mexicanas deberán redoblar esfuerzos para reducir el efecto negativo de los factores mencionados, con el objetivo de fortalecer el ambiente de negocios como incentivo para la inversión productiva”.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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