Anuncia SA Automotive una importante inversión para Ramos Arizpe

SA Automotive anunció una importante inversión estratégica en Ramos Arizpe, una planta que se ubicará en un terreno de 250,000 pies cuadrados y que se desarrollará en colaboración con su visión hermana, SACO AEI.

Aunque no especifican cuál será el monto de inversión, ni la cantidad de empleos que se generarán, indicaron que la inversión representa una importante expansión de su huella de fabricación en Norteamérica y el compromiso de ofrecer a los clientes automotrices tecnologías avanzadas, fabricación integrada y soluciones de producción escalables.

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Destacan que a partir del primer trimestre del año 2027, un total de 125 mil pies cuadrados de la instalación, se dedicarán al moldeo avanzado por compresión y moldeo por inyección para aplicaciones de interiores y acústicos de automóviles.

Asimismo informaron que la instalación integrará una amplia cartera de tecnología y capacidades como moldeado de gran tonelaje 660T-3.500T, Sistemas de Gestión de Cabezas de Techo y Carga, moldeo por inyección asistido por agua, tecnologías Imflux y Gas Assist, procesamiento LPM, soluciones ligeras de piso de carga en paneles, tecnologías de termoformado y PU húmedo y ensamblaje complejo y laminado.

Resaltan que estratégicamente situado con acceso directo por ferrocarril e infraestructura de silos de materias primas, Ramos Arizpe está diseñado para ofrecer a sus clientes una plataforma de fabricación altamente eficiente, flexible y escalable.

Aunque añadieron que está inversión va más allá de la capacidad, pues trata de reunir ingeniería, tecnologías avanzadas de procesamiento, complejos ensamblajes y capacidades de producción bajo un mismo techo.