Apoya GM México jornada de reforestación en Coahuila

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    Apoya GM México jornada de reforestación en Coahuila
    “Más que sembrar árboles, estamos fortaleciendo el legado más importante que podemos dejar a las presentes y futuras generaciones”, declaró María Bárbara Cepeda Boehringer. CORTESÍA

La campaña “Verde, Verde Coahuila” alienta a las personas y grupos sociales acciones para fomentar la sostenibilidad de la región

General Motors México se sumó a las acciones de la campaña “Verde, Verde Coahuila” del Gobierno del Estado, participando en una jornada de reforestación mediante la donación de 110 árboles que fueron trasladados en la icónica Brigada Cheyenne, programa de responsabilidad social de GM que transporta ayuda, materiales y recursos para apoyar a comunidades en distintas regiones del país.

Con el apoyo de voluntarios de GM Complejo Ramos Arizpe, la Brigada Cheyenne recorrió los municipios de Abasolo, Escobedo y Sacramento para entregar los árboles que ayudarán al cuidado del entorno y al mejoramiento de los espacios comunes.

“Ver a nuestro equipo sumarse a esta jornada y contribuir activamente a la reforestación de tres municipios de Coahuila refleja el impacto que podemos generar cuando nos involucramos directamente, materializando nuestro compromiso de brindar apoyo a las comunidades en las que operamos”, comentó Alicia del Valle, Directora Ejecutiva de GM Ramos Arizpe.

La campaña “Verde, Verde Coahuila” alienta a las personas, organizaciones civiles, sector industrial, instituciones educativas y gobiernos a adoptar prácticas sostenibles que impulsen un cambio sistemático y contribuyen a la restauración ambiental en los 38 municipios del estado”.

“Más que sembrar árboles, estamos fortaleciendo el legado más importante que podemos dejar a las presentes y futuras generaciones: un ambiente sano y la responsabilidad compartida por un mejor planeta, gracias a la suma de esfuerzos entre las empresa y el gobierno es posible realizar este tipo de actividades”, comentó la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado de Coahuila, María Bárbara Cepeda Boehringer.

Finalmente indicaron que con esta jornada, General Motors de México refrenda su compromiso con las comunidades donde tiene presencia, al impulsar iniciativas de voluntariado que generan un impacto positivo en el entorno, fomentan la colaboración y contribuyen a un futuro más sustentable.

General Motors México se sumó a las acciones de la campaña “Verde, Verde Coahuila” del Gobierno del Estado, participando en una jornada de reforestación mediante la donación de 110 árboles que fueron trasladados en la icónica Brigada Cheyenne, programa de responsabilidad social de GM que transporta ayuda, materiales y recursos para apoyar a comunidades en distintas regiones del país.

Con el apoyo de voluntarios de GM Complejo Ramos Arizpe, la Brigada Cheyenne recorrió los municipios de Abasolo, Escobedo y Sacramento para entregar los árboles que ayudarán al cuidado del entorno y al mejoramiento de los espacios comunes.

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“Ver a nuestro equipo sumarse a esta jornada y contribuir activamente a la reforestación de tres municipios de Coahuila refleja el impacto que podemos generar cuando nos involucramos directamente, materializando nuestro compromiso de brindar apoyo a las comunidades en las que operamos”, comentó Alicia del Valle, Directora Ejecutiva de GM Ramos Arizpe.

La campaña “Verde, Verde Coahuila” alienta a las personas, organizaciones civiles, sector industrial, instituciones educativas y gobiernos a adoptar prácticas sostenibles que impulsen un cambio sistemático y contribuyen a la restauración ambiental en los 38 municipios del estado”.

“Más que sembrar árboles, estamos fortaleciendo el legado más importante que podemos dejar a las presentes y futuras generaciones: un ambiente sano y la responsabilidad compartida por un mejor planeta, gracias a la suma de esfuerzos entre las empresa y el gobierno es posible realizar este tipo de actividades”, comentó la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado de Coahuila, María Bárbara Cepeda Boehringer.

Finalmente indicaron que con esta jornada, General Motors de México refrenda su compromiso con las comunidades donde tiene presencia, al impulsar iniciativas de voluntariado que generan un impacto positivo en el entorno, fomentan la colaboración y contribuyen a un futuro más sustentable.

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