Arranca construcción de la Clínica ‘Visión y Vida’ en Saltillo

Con una inversión de 62.5 millones de pesos se instalarán en la localidad seis clínicas oftalmológicas que se contempla atiendan hasta 500 personas diarias.

La Fundación del Empresariado Coahuilense en colaboración con el Club Sertoma Saltillo y la Fundación Veamos México, arrancaron la colocación de la primera piedra de la Clínica Oftalmológica del proyecto “Visión y Vida”.

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Esa clínica ubicada en la colonia Doctores será la que cuente con quirófanos, mientras que las otras cinco para consulta se ubicarán en Fundadores, Saltillo Centro, Saltillo 2000, así como Guayulera y en el municipio de Ramos Arizpe.

En el evento participaron el presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación del Empresariado Coahuilense, Juan Carlos López Villarreal, el CEO de la Fundación Veamos México, Luis Antonio Alanís Villarreal, el subsecretario de Salud de Coahuila, Raúl Rodríguez Sánchez y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entre otros.

Alanís Villarreal indicó que la Fundación Veamos México ha realizado hasta ahora 103 mil cirugías de diferentes tipos, mientras que en 2025 fueron 378,713 consultas médicas e impacto socialmente a más de 3.2 millones de personas.

En el caso de esta clínica que se tendrá en la colonia Doctores, es la que contará con quirófanos y se contempla un flujo promedio de hasta 200 personas diarias, mientras que en las otras será 50 diarias, lo que lleva entre todas hasta 500 personas diarias.

En el caso de su plantilla de trabajadores, en un inicio se contará con 72 trabajadores, pero luego se incrementará a 110.

Los servicios que prestará está clínica incluye todo aquellos que requiera el área ocular, entre ellos está para el glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina, cirugía con láser, queratocono, estrabismo, tumores oculares, miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada, párpados, problemas de vías lagrimales, así como del iris y problemas inflamatorios del ojo, entre otros.

Destacó que cada persona que no ve bien impacta a cuatro personas en su familia, uno es quien lo cuida y los tres restantes son quienes lo mantienen, asimimso una persona que no ve bien pierde su seguridad, su autonomía y requiere algún vigilante que lo esté cuidando y alguien que lo soporte económicamente.

Un número que compartió es que las estadísticas dicen que el 12% de las personas tiene problemas visuales, además hoy se tiene una miopía de pandemia, lo que significa que significa que cada vez más niños son miopes por el uso de dispositivos electrónicos (celulares y tabletas); en Asia el 80% de los niños son miopes y aunque aquí no se ha llegado a tanto, añadió “para allá vamos”.

Por su parte, Juan Carlos López Villarreal dijo que desde la Fundación del Empresariado Coahuilense creen que la inversión social genera su mayor valor cuando crea capacidades permanentes y atiende problemas que impactan profundamente la vida de las personas.

“Está clínica representa precisamente eso, una infraestructura que permanecerá al servicio de la comunidad durante muchos años, acercando a lugares lejanos diagnósticos, tratamientos y cirugías que permitirán prevenir la pérdida de visión y volver la esperanza a quienes más lo necesiten”, dijo.

Asimismo hizo un agradecimiento a los empresarios de Coahuila que hacen posible la inversión a través del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y a todas las personas que han contribuido para que este sueño hoy comience a hacerse realidad; asimismo añadió que el verdadero éxito será cada persona que recupere la vista, cada familia que recupere tranquilidad y cada historia de vida que cambie gracias a los esfuerzos compartidos.