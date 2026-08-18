Atera invertirá 500 mdd en México; se enfocará en estados manufactureros como Coahuila

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    Atera invertirá 500 mdd en México; se enfocará en estados manufactureros como Coahuila
    La apuesta privada coincide con los planes del Gobierno mexicano para ampliar la capacidad del sistema eléctrico. ESPECIAL.

La entrada de la firma se produce en medio de una reconfiguración del sector eléctrico mexicano

CDMX.- La compañía Atera Energy invertirá 500 mdd en México para impulsar la autogeneración de energía para la industria, esto particularmente en estados como Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Querétaro, donde identifica retos para ampliar la capacidad de infraestructura energética

La compañía Atera Energy, especializada en soluciones de autogeneración y eficiencia energética y respaldada por Brookfield y Celsia, anunció una inversión que se realizará durante los próximos cinco años.

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Esto trasciende después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum aprobara en 2025 una nueva legislación que reforzó el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero mantuvo espacios para la inversión privada en generación y autoconsumo.

De acuerdo a lo que informó Atera se pretende aprovechar la demanda energética asociada al crecimiento industrial y a la relocalización de cadenas productivas o ‘nearshoring’, particularmente en polos manufactureros como Nuevo León, Coahuila; en el norte del país; y en los centrales Guanajuato y Querétaro.

“Nuestra apuesta es acompañar a las empresas para que la energía deje de ser un factor que limite su expansión y se convierta en una ventaja estratégica para fortalecer su competitividad”, afirmó Luis Felipe Vélez Restrepo, director general de Atera.

Además la compañía llegará al mercado mexicano con el modelo ‘Energy as a Service’ (EaaS), mediante el cual financia, construye, opera y mantiene proyectos de autogeneración y eficiencia energética para clientes industriales.

Bajo este esquema, las empresas pagan una tarifa por servicios como electricidad, aire comprimido, calor o frío, sin asumir directamente la inversión inicial en la infraestructura.

Cabe informar que la CFE tiene previsto iniciar en 2026 la construcción de proyectos que agregarán unos 6 mil megavatios (MW) de generación, dentro de un programa gubernamental que contempla también 66 proyectos de transmisión, de los cuales 44 comenzarían este año.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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