Los precios del oro caen mientras el petróleo se dispara

Tras dos sesiones consecutivas al alza, los precios del oro cayeron, mientras que los del petróleo se disparaban ante la perspectiva de que la crisis de Oriente Medio se prolongue.

El martes por la mañana que el oro al contado restaba un 0.5%, a 4 mil 391.77 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en diciembre caían un 0.6%, a 4 mil 447.30 dólares.

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De continuarse la crisis en Medio Oriente, se alimentarían las posibilidades de una mayor inflación y, por extensión, un dólar más fuerte y un retorno más elevado de los bonos del Tesoro.

TENSIONES ELEVAN PRECIO DEL CRUDO

Los precios del crudo ampliaban sus ganancias hasta un máximo de más de dos semanas, mientras que la liquidación de bonos se aceleraba, llevando el rendimiento de las notas a 30 años a su nivel más alto en casi dos décadas.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, ganó un 0,17% y se mantiene por encima del umbral simbólico de los 90 dólares, a 91,02 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, avanzó un 0,52% hasta los 84,94 dólares.

Los inversores esperan ahora la publicación el miércoles de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal para obtener pistas sobre la senda prevista de los tipos de interés futuros.

Una desescalada del conflicto parece lejos de producirse después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que es poco probable que Irán acepte los términos de Washington para poner fin a las hostilidades. Mientras tanto, Irán está adoptando una postura ofensiva, añadiendo que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado si Washington no acepta sus términos.