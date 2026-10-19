Aumenta 19.3% venta de autos ‘verdes’ de enero a septiembre

CDMX .-Durante los primeros nueve meses del año, las ventas de vehículos eléctricos, híbridos conectables y de rango extendido crecieron 19.3 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Barómetro de Electromovilidad de México de la Electro Movilidad Asociación (EMA).

Sólo en el tercer trimestre del año, las empresas que integran la Asociación comercializaron 28 mil 230 unidades, un incremento de 15.2 por ciento, respecto a las 24 mil 498 registradas entre julio y septiembre de 2025.

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Este avance estuvo acompañado por la expansión de la infraestructura de recarga, que al cierre de este periodo alcanzó 62 mil 883conexiones públicas y privadas, 16.2 por ciento más que un año antes.

“Los resultados reflejan que la electromovilidad sigue ganando espacio entre los consumidores mexicanos. El crecimiento de las ventas, acompañado de nuevas inversiones y más infraestructura de carga, muestra que existe una oportunidad concreta para consolidar este mercado y fortalecer la competitividad de México”, señaló LorenaRemírez, directora de Asuntos Públicos de la EMA.

El Barómetro muestra que, en el acumulado al tercer trimestre, los vehículos totalmente eléctricos (EV) representaron 39.03 por ciento de las ventas, los híbridos conectables (PHEV) concentraron 60.23 por ciento y los eléctricos de rango extendido (REEV) el 0.74 por ciento restante.

Con estos resultados, el parque acumulado de vehículos de nuevas tecnologías registrado por las empresas integrantes de la EMA alcanzó las 291 mil 986 unidades al cierre de septiembre de 2026.

En cuanto a la red de recarga pública y privada, se tiene que al cierre del tercer trimestre de 2026, el País registró 62 mil 883 conexiones, frente a las 54 mil 080 contabilizadas en septiembre de 2025.

La infraestructura privada, que incluye conexiones residenciales, corporativas y en agencias automotrices, alcanzó 58 mil posiciones, un crecimiento anual de 15.4 por ciento.

Por su parte, la red pública sumó 4 mil 883 conexiones, un incremento de 27.7 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos de empleos, las empresas integrantes de la EMA reportaron 32 mil 793 puestos vinculados con actividades relacionadas con la comercialización de vehículos, infraestructura de recarga y otros servicios que forman parte de este sector, fortaleciendo la huella económica de la industria de la electromovilidad en México.

En materia de transporte por aplicación, los vehículos eléctricos recorrieron 141.2 millones de kilómetros durante el tercer trimestre de 2026, sin generar emisiones directas de escape.

Con ello, el acumulado de enero a septiembre llegó a 297 millones de kilómetros recorridos, a través de 26.8 millones de viajes.