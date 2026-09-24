Aumenta 60% la renta de casas; saltillenses posponen compra

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    Aumenta 60% la renta de casas; saltillenses posponen compra
    El crecimiento familiar, cambios de empleo y escuelas son factores que impulsan la búsqueda de viviendas en renta, explica Eunice Sánchez. FRANCISCO MUÑIZ

Algunas familias están posponiendo entre cinco y siete años la compra de una vivienda

Un 60 por ciento se ha incrementado este año la demanda de vivienda en arrendamiento en la región, debido a que algunas familias han pospuesto entre cinco y siete años la compra de una casa, informó Eunice Sánchez Martínez.

La coordinadora de la Región 5 Centro Norte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que durante los últimos dos años se registró una alta movilidad en la venta de propiedades; sin embargo, este año la demanda se ha concentrado más en el arrendamiento.

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Explicó que entre las causas se encuentran el crecimiento de las familias, cambios de trabajo o de escuela de los hijos y la imposibilidad de adquirir actualmente una vivienda, aunque sí cuentan con capacidad para pagar una renta.

Los arrendamientos se concentran principalmente en viviendas de entre 160 y 200 metros cuadrados, con sala, cocina-comedor y tres habitaciones, cuyas rentas oscilan entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales.

Para quienes buscan opciones de 12 mil o 15 mil pesos, indicó que existe poca oferta. En algunos casos pueden encontrarse viviendas en el poniente u oriente de Saltillo, pero no en la zona norte. En Ramos Arizpe, agregó, hay propiedades con rentas de alrededor de 18 mil pesos.

En cuanto a los departamentos, señaló que existe mayor demanda por aquellos ubicados en desarrollos mixtos, donde se cuenta con oficinas, áreas de convivencia y restaurantes. Este mercado está enfocado principalmente en el sector ejecutivo y empresarial, cuyos integrantes también buscan departamentos amueblados.

POSPONEN DECISION DE COMPRA

Sánchez Martínez explicó que algunas familias han decidido posponer entre cinco y siete años la compra de una vivienda. Cuando finalmente concretan la adquisición, buscan propiedades con valores de entre 5 y 6 millones de pesos.

Aclaró que esta decisión no necesariamente responde a una falta de poder adquisitivo, sino al encarecimiento de los créditos y de las propias viviendas, además de otros gastos familiares, como colegiaturas, servicios, transporte y mantenimiento del hogar.

“Se ha encarecido tanto la adquisición que las familias ahorita dicen: me voy a una renta, los dos trabajan, tratan de ahorrar, aportan para tener un monto de crédito y le apuestan más a un ahorro para en un par de años adquirir la vivienda”, aseguró.

$!El primer Foro Regional Inmobiliario 360 reunió a 400 representantes de Coahuila y Durango.
El primer Foro Regional Inmobiliario 360 reunió a 400 representantes de Coahuila y Durango. FRANCISCO MUÑIZ

INAUGURAN 1ER FORO REGIONAL INMOBILIARIO 360

La Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Saltillo llevo a cabo este jueves la inauguración del 1er Foro Regional Inmobiliario 360, evento en el que se contó con la participación de 400 representes del sector inmobiliario de Coahuila y de Durango.

Durante su participación, Eunice Sánchez Martínez, también coordinadora del foro, destacó que el encuentro representa un proyecto para la Región 5 Centro Norte, al reunir en un mismo espacio a integrantes del sector inmobiliario de ambos estados.

Señaló que Coahuila y Durango mantienen una relación económica y territorial importante, por lo que el foro representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre sus integrantes más allá de las fronteras estatales.

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Por su parte, el presidente de AMPI Saltillo, Eduardo Javier Aldape Cavazos, informó que entre los 400 participantes se encuentran representantes de ciudades como Torreón, Piedras Negras, Monclova y Saltillo, así como de Gómez Palacio y Lerdo.

A su vez, la vicepresidenta de Expansión y Retención a la Membresía de AMPI México, Norma Elena Hernández, destacó el crecimiento en el número de socios de AMPI Saltillo, al pasar de poco más de 200 integrantes en 2022 a 550 en el corte correspondiente a septiembre.

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