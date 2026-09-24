Aumenta 60% la renta de casas; saltillenses posponen compra
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Algunas familias están posponiendo entre cinco y siete años la compra de una vivienda
Un 60 por ciento se ha incrementado este año la demanda de vivienda en arrendamiento en la región, debido a que algunas familias han pospuesto entre cinco y siete años la compra de una casa, informó Eunice Sánchez Martínez.
La coordinadora de la Región 5 Centro Norte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que durante los últimos dos años se registró una alta movilidad en la venta de propiedades; sin embargo, este año la demanda se ha concentrado más en el arrendamiento.
Explicó que entre las causas se encuentran el crecimiento de las familias, cambios de trabajo o de escuela de los hijos y la imposibilidad de adquirir actualmente una vivienda, aunque sí cuentan con capacidad para pagar una renta.
Los arrendamientos se concentran principalmente en viviendas de entre 160 y 200 metros cuadrados, con sala, cocina-comedor y tres habitaciones, cuyas rentas oscilan entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales.
Para quienes buscan opciones de 12 mil o 15 mil pesos, indicó que existe poca oferta. En algunos casos pueden encontrarse viviendas en el poniente u oriente de Saltillo, pero no en la zona norte. En Ramos Arizpe, agregó, hay propiedades con rentas de alrededor de 18 mil pesos.
En cuanto a los departamentos, señaló que existe mayor demanda por aquellos ubicados en desarrollos mixtos, donde se cuenta con oficinas, áreas de convivencia y restaurantes. Este mercado está enfocado principalmente en el sector ejecutivo y empresarial, cuyos integrantes también buscan departamentos amueblados.
POSPONEN DECISION DE COMPRA
Sánchez Martínez explicó que algunas familias han decidido posponer entre cinco y siete años la compra de una vivienda. Cuando finalmente concretan la adquisición, buscan propiedades con valores de entre 5 y 6 millones de pesos.
Aclaró que esta decisión no necesariamente responde a una falta de poder adquisitivo, sino al encarecimiento de los créditos y de las propias viviendas, además de otros gastos familiares, como colegiaturas, servicios, transporte y mantenimiento del hogar.
“Se ha encarecido tanto la adquisición que las familias ahorita dicen: me voy a una renta, los dos trabajan, tratan de ahorrar, aportan para tener un monto de crédito y le apuestan más a un ahorro para en un par de años adquirir la vivienda”, aseguró.
INAUGURAN 1ER FORO REGIONAL INMOBILIARIO 360
La Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Saltillo llevo a cabo este jueves la inauguración del 1er Foro Regional Inmobiliario 360, evento en el que se contó con la participación de 400 representes del sector inmobiliario de Coahuila y de Durango.
Durante su participación, Eunice Sánchez Martínez, también coordinadora del foro, destacó que el encuentro representa un proyecto para la Región 5 Centro Norte, al reunir en un mismo espacio a integrantes del sector inmobiliario de ambos estados.
Señaló que Coahuila y Durango mantienen una relación económica y territorial importante, por lo que el foro representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre sus integrantes más allá de las fronteras estatales.
Por su parte, el presidente de AMPI Saltillo, Eduardo Javier Aldape Cavazos, informó que entre los 400 participantes se encuentran representantes de ciudades como Torreón, Piedras Negras, Monclova y Saltillo, así como de Gómez Palacio y Lerdo.
A su vez, la vicepresidenta de Expansión y Retención a la Membresía de AMPI México, Norma Elena Hernández, destacó el crecimiento en el número de socios de AMPI Saltillo, al pasar de poco más de 200 integrantes en 2022 a 550 en el corte correspondiente a septiembre.