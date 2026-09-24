Aumenta 60% la renta de casas; saltillenses posponen compra

La coordinadora de la Región 5 Centro Norte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que durante los últimos dos años se registró una alta movilidad en la venta de propiedades; sin embargo, este año la demanda se ha concentrado más en el arrendamiento.

Un 60 por ciento se ha incrementado este año la demanda de vivienda en arrendamiento en la región, debido a que algunas familias han pospuesto entre cinco y siete años la compra de una casa, informó Eunice Sánchez Martínez.

Explicó que entre las causas se encuentran el crecimiento de las familias, cambios de trabajo o de escuela de los hijos y la imposibilidad de adquirir actualmente una vivienda, aunque sí cuentan con capacidad para pagar una renta.

Los arrendamientos se concentran principalmente en viviendas de entre 160 y 200 metros cuadrados, con sala, cocina-comedor y tres habitaciones, cuyas rentas oscilan entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales.

Para quienes buscan opciones de 12 mil o 15 mil pesos, indicó que existe poca oferta. En algunos casos pueden encontrarse viviendas en el poniente u oriente de Saltillo, pero no en la zona norte. En Ramos Arizpe, agregó, hay propiedades con rentas de alrededor de 18 mil pesos.

En cuanto a los departamentos, señaló que existe mayor demanda por aquellos ubicados en desarrollos mixtos, donde se cuenta con oficinas, áreas de convivencia y restaurantes. Este mercado está enfocado principalmente en el sector ejecutivo y empresarial, cuyos integrantes también buscan departamentos amueblados.

POSPONEN DECISION DE COMPRA

Sánchez Martínez explicó que algunas familias han decidido posponer entre cinco y siete años la compra de una vivienda. Cuando finalmente concretan la adquisición, buscan propiedades con valores de entre 5 y 6 millones de pesos.

Aclaró que esta decisión no necesariamente responde a una falta de poder adquisitivo, sino al encarecimiento de los créditos y de las propias viviendas, además de otros gastos familiares, como colegiaturas, servicios, transporte y mantenimiento del hogar.

“Se ha encarecido tanto la adquisición que las familias ahorita dicen: me voy a una renta, los dos trabajan, tratan de ahorrar, aportan para tener un monto de crédito y le apuestan más a un ahorro para en un par de años adquirir la vivienda”, aseguró.