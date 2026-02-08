Prevén caída de hasta un 6% del valor de la producción de autopartes de México

Aún cuando México cerró nuevamente cerca de los cuatro millones de vehículos ensamblados en 2025, el sector de autopartes registró una contracción moderada, de -3.75%, al cierre de octubre y se prevé que el valor de la producción de autopartes se coloque en 5 o 6% abajo del año pasado

De acuerdo a Manuel Montoya, presidente del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut), en términos de producción, los números agregados muestran una industria activa.

No obstante, destaca que aunque la operación no se ha detenido, que las empresas han tenido que concentrarse en sobrevivir mes a mes, sin capacidad real de planeación.

“En general se ha seguido trabajando, se ha trabajado en lo que ya estaba. Esa continuidad, sin embargo, no debe confundirse con estabilidad: el entorno comercial ha obligado a las compañías a destinar recursos a cumplir nuevas reglas y atender exigencias de ambos gobiernos.

EL SECTOR ENTRA EN MODO DE SUPERVIVENCIA

Expuso que mientras se aproxima la revisión del T-MEC , las empresas que integran la cadena automotriz en México operan en un entorno marcado por la incertidumbre comercial, los aranceles y la pausa en nuevas inversiones, especialmente en electromovilidad.

Para los proveedores instalados en Nuevo León, uno de los principales polos industriales del país, el año pasado dejó una constante difícil de ignorar. “La gente sigue comprando coches, sigue necesitando moverse”, afirma.

Incluso al considerar marcas que no reportan ventas de forma tradicional, las estimaciones apuntan a un crecimiento cercano a 5% o 6%, por arriba de 1.5 millones de unidades comercializadas en México durante 2025.

COAHUILA, A LA CABEZA DE ESTADOS PRODUCTORES

En México, solo diez estados concentran 86.9% del total del valor de la producción de autopartes, entre los cuales en primer lugar se encuentra Coahuila con 15 ml 186 millones de dólares, lo que representa una participación del 15.2% total.

Le siguen Guanajuato con 13 mil 681 millones con un 13.7 % de participación así como Nuevo Léon con poco más de 13 mil millones y una participación de13.1%

Además fue en el mes de diciembre que se informó que la Inversión Extranjera Directa (IED) de Autopartes en el acumulado al tercer trimestre del año, fue de 1,905 millones de dólares y en el ranking por estados, Coahuila se ubicó en el tercer lugar con 273 millones de dólares, solamente fue superado por Puebla que captó 413 millones de dólares y el Estado de México con sus 297 millones de dólares.

PERIODO DE ESPERA

De cara a la revisión del T-MEC, Montoya anticipa un periodo de espera. “De enero a julio van a ser las mesas de negociación... Vamos a seguir un poco a la expectativa”, explica.

Montoya añade que hay presiones específicas desde Estados Unidos. “Hay intereses particulares muy fuertes, por ejemplo, de los fabricantes de acero americano”, señala, quienes buscan endurecer las reglas para que el acero utilizado sea producido en su país.

A ello se suma el cambio de postura de Washington frente a la electro movilidad, por lo que el resultado ha sido un freno casi total a nuevos proyectos vinculados con vehículos eléctricos en Norteamérica.

Indicó que al momento los proveedores que apostaron por estas tecnologías hoy negocian con sus clientes la recuperación de costos tras la cancelación o reducción de programas.

El T-MEC COMO PILAR DE ESTABILIDAD

Para el sector, la prioridad es mantener el marco del T-MEC y eliminar los aranceles. “Lo primero es quitar los aranceles”, insiste Montoya. También existe preocupación por la interpretación de las reglas de origen, particularmente el criterio de roll-up, que podría reconfigurar cómo se calcula el contenido regional de las piezas.

La complementariedad industrial entre México y Estados Unidos persiste: la producción de autopartes en Estados Unidos alcanza los 300 billones de dólares, contra 120 billones en México.

Lo anterior evidencia que el valor agregado sigue concentrado en el vecino del norte. No obstante, asegura que la dependencia de insumos asiáticos, especialmente de China en electrónica, moldes y componentes para baterías, sigue siendo un punto crítico.

En medio de estos desafíos, Montoya identifica una oportunidad en el desarrollo de proveedores Tier 2:

“La gran oportunidad... es todo el entorno automotriz Tier 2”. A pesar de la tensión, mantiene una postura esperanzada: “Se va a mostrar que México es clave en la ecuación de competitividad”.

Mientras tanto, la industria continúa produciendo, ajustándose a cada nuevo escenario y esperando definiciones. Sin un horizonte claro, las fábricas mexicanas sostienen su operación mes a mes, a la espera de que se reestablezcan las reglas del T-MEC

