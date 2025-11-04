Aumentan 5.99% ventas de vehículos en México; destaca Nissan con más de 22 mil unidades

CDMX.-Las ventas de vehículos ligeros en México presentaron en octubre su mejor resultado en nueve meses y de paso sumaron dos meses con alzas, siendo Nissan y General Motors las que destacaron.

Fue hoy que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó el avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) brinda la información de la venta de vehículos ligeros en nuestro país del mes correspondiente, así como del acumulado en el año.

Las ventas al público en el mercado interno de vehículos subieron 5.99 por ciento en octubre de 2025, respecto al mismo mes del año anterior, siendo una variación solo menor a la de 6.04 por ciento de enero de este año.

De acuerdo a lo que se informó en el décimo mes del año, seis marcadas representaron 63.20 por ciento del total de ventas de vehículos, lo que equivale a 81 mil 997 unidades.

En ese sentido se informó que fue Nissan la que destacó con la colocación de 22 mil 701 unidades, seguido por General Motors, con 16 mil 336, mientras que Volkswagen facturó 12 mil 270 vehículos, Toyota 11 mil 977, Kia 9 mil 431 y Mazda 9 mil 282.

Al sumar las ventas de octubre a las de los primeros nueve meses, el volumen acumulado muestra una comercialización de un millón 204 mil 923 en 2025, lo que implicó un avance marginal de 0.11 por ciento anual.

Cabe mencionar que en lapsos comparables, las ventas de vehículos se elevaron 24.83 por ciento en el periodo de enero a octubre de 2023 y 10.36 por ciento al año siguiente.

Por lo anterior se informó que la comercialización de autos ligeros de los primeros 10 meses del año en curso ya es 13.39 por ciento superior al nivel previo a la pandemia del coronavirus.

Por su parte la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que las ventas al compararlas contra el desempeño del mes inmediato anterior, se registra un aumento en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 12 mil 555 unidades, equivalente al incremento de 10.7% con respecto al dato de septiembre 2025.

La información de la comercialización en el mercado interno proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el cual integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), y 6 empresas no afiliadas, las cuales comercializan 39 marcas que producen y/o comercializan en México.