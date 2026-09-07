Automotriz china Geely crece por encima del 200% durante ocho meses continuos en México

En agosto de 2026, las ventas de Geely registraron una suma de 4 mil 282 unidades, con un incremento anual de 106.7%. En el mismo período, Audi vendió 740 unidades; BMW, mil 485; y Mercedes-Benz, 717 unidades en el octavo mes de 2026, con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La empresa de la industria automotriz con sede en China, Geely , se ha consolidado como la automotriz que más ha crecido en los últimos 8 meses de 2026, con una tasa promedio de crecimiento en sus ventas de 223.2%, superando las ventas conjuntas de reconocidas marcas como Audi, BMW y Mercedes-Benz.

Geely —que a su vez es accionaria principal en filiales de Volvo y Renault— ha mantenido tasas de crecimiento en sus ventas anuales que superan el 100%: en enero sus ventas crecieron 245.3%; en febrero, marzo y abril creció 249, 319.4 y 283.3%, respectivamente. En mayo, las ventas de Geely aumentaron 295.3%; en junio, +159%, y en julio, +127.6%.

Por lo que es la segunda empresa que ha registrado las variaciones anuales más amplias en sus ventas dentro de México en lo que va de 2026 (por detrás de la otra empresa china Jetour Soueast) pero sin superar el volumen de ventas de General Motors, Nissan o Volkswagen.

VENTAS ACUMULADAS DE GEELY SUPERAN A HONDA Y SE APROXIMAN A FORD

Las ventas de automóviles de Geely entre enero-agosto de 2026 suman 31 mil 606 unidades, representando un alza de 200.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, superando las ventas agregadas de Honda (25 mil 792 unidades en adelante), Mitsubishi (19 mil 406) y Susuki (21 mil 098).

Otras marcas que vendieron sumas similares a las de Geely en los casi tres trimestres de 2026 fueron Ford, por una suma de 34 mil 139 unidades; Hyundai, sumando 36 mil 107 vehículos; y la otra automotriz china MG Motor, que sumó una venta acumulada de 36 mil 019 unidades.

GEELY LEJOS DE LOS VOLÚMENES DE NISSAN Y GENERAL MOTORS

Sin embargo, las ventas de Geely casi son una quinta parte (18.2%) de lo que ha vendido Nissan en enero-agosto de 2026 (175 mil 568 unidades).

De la misma manera, Geely apenas vende casi una cuarta parte (24.2%) de lo que ha vendido General Motors en los ocho meses de 2026 (130 mil 112 unidades).

Cabe destacar que los carros de la marca Geely que se venden en el mercado mexicano se producen en China, en los complejos industriales en ciudades como Hangzhou, Ningbo y Xi’an.