Sigue cayendo producción de industria automotriz de México; se desploma al 99% fabricación de Mercedes-Benz

La producción de automóviles en México vuelve a caer por cuarta vez consecutiva, pues registró una variación anual de -1.4% en agosto de 2026 por una cantidad mensual de 344 mil 940 unidades producidas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el Inegi ha registrado que la producción automotriz ha caído desde mayo de 2026 al 3.7% a tasa anual; en junio, -1.9% y en julio, -2.2%.

Según el RAIAVL, se han producido 2 millones 298 mil 977 unidades vehiculares desde enero hasta agosto de 2026 en México.

PRODUCCIÓN DE MERCEDES-BENZ CAE AL 99% Y ES SU TERCER CAÍDA POR ENCIMA DEL 90%

Los carros Mercedes-Benz producidos en agosto de 2026 fueron 50 unidades, según el RAIAVL del mismo mes, representando una caída de 99% con respecto al mismo mes del año 2025 (con una cifra de 5 mil 025 unidades).

Esta caída representa la tercera caída consecutiva de la marca originaria de Alemania en 2026, y la cuarta en todo el año: en julio la variación de la producción fue de -97.8%, y en junio, -97%; en mayo la caída fue de 61.2%.

Cabe destacar que la planta COMPAS en Aguascalientes, alianza entre Nissan y Mercedes-Benz, despidió su producción el 31 de mayo tras 10 años de operaciones.

EXPORTACIONES DE CARROS CRECEN PERO CAEN EN TÉRMINOS ACUMULADOS

Las exportaciones de vehículos ligeros en México fue de 300 mil 475 unidades en agosto de 2026, representando un aumento de 1.26% con respecto a agosto del año 2025.

En términos acumulados, las exportaciones desde territorio mexicano al mercado exterior —con Estados Unidos absorbiendo el 75% en promedio de estas— fueron de 2 millones 251 mil 254 unidades. Sin embargo, se observó con base al RAIAVL que las exportaciones cayeron 0.06% en el octavo mes de 2026.

En el top 3 de las automotrices con más exportaciones, se encuentra General Motors por una cantidad de 74 mil 842 (+16.8%) unidades en agosto. Le siguió la japonesa Nissan, registrando una cifra de 38 mil 881 (+3.5%) unidades exportadas. En tercer lugar se encontró a Stellantis, al registrar una suma de 36 mil 497 (+15%) en agosto de 2026.