Autoridades facilitarán importación de equipo clínico para investigación: Secretaría de Economía

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Dinero
/ 27 abril 2026
    Autoridades facilitarán importación de equipo clínico para investigación: Secretaría de Economía
    La investigación en el sector clínico es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y promover el dispositivo médico interno de México. AP

Con el fin de impulsar inversiones en materia clínica en México, la SE y autoridades aduaneras no pedirá requerimientos oficiales para el acceso de estos bienes

La Secretaría de Economía informó que darán facilidades para la importación de equipo eléctrico y electrónico a México, siempre y cuando se destine a investigación clínica en territorio nacional, lo que espera le “detone” inversiones.

Esto significa que la autoridad aduanera no les pedirá la certificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) o el documento que la normatividad establezca para acreditar cumplimiento.

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Sin embargo, esa facilidad se dará solamente a las personas que vayan a realizar investigaciones clínicas y que cuenten con la autorización de Protocolos de Investigación en Seres Humanos, emitida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

O bien, que la investigación sea sin fines de comercialización ni lucro y su distribución o uso directo de los equipos clínicos sea para localidades en territorio nacional.

La dependencia dijo que, con la facilitación, “se puede detonar en el país un incremento estimado de hasta el 50% en la inversión extranjera en este sector. Esto representaría hasta 150 millones de dólares adicionales anuales”.

Aseguran que la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF) reportó 300 millones de dólares de inversión, que se sumarían al potencial anterior, por lo que se tendrá un estimado de 450 millones de dólares anuales.

Añadieron que la investigación clínica es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, porque es necesaria “para garantizar que medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y tratamientos sean eficaces y de calidad”.

La Subsecretaría de Industria y Comercio, que fue la encargada del análisis, aseguró que el “reto para el crecimiento del sector se relaciona con barreras regulatorias y operativas que generan costos, retrasos e incertidumbre, particularmente en procesos como la importación de equipos especializados necesarios para la ejecución de protocolos de investigación clínica”.

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