Derrame en Cantarell sigue afectando costas del Golfo de México, denuncian ONGs

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México
/ 27 abril 2026
    Derrame en Cantarell sigue afectando costas del Golfo de México, denuncian ONGs
    El primero de marzo, autoridades y población del municipio de Pajapan alertaron de la llegada de crudo a sus playas, la cual luego se extendió al sur del estado y al norte. FOTO: Cuartoscuro Michael Balam Chan

Red Corredor Arrecifal denuncia que sigue apareciendo crudo en diversas regiones a consecuencia de la fuga en un oleoducto submarino del complejo Abkatún-Pol-Chuc

XALAPA, Ver.- La organización civil Red Corredor Arrecifal y comunidades costeras del Golfo de México denunciaron que sigue apareciendo crudo en diversas regiones a consecuencia de la fuga en un oleoducto submarino del complejo Abkatún-Pol-Chuc dentro de la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.

”La mayoría de las playas afectadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas todavía no se pueden considerar “limpias”, ya que en por lo menos 81 playas reportaron en abril manchas de distintos tamaños y miles de pedazos pequeños u hojuelas de hidrocarburo revueltas con arena”, alertaron.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registra-nuevo-leon-tres-bloqueos-tras-detencion-en-tamaulipas-de-objetivo-prioritario-BJ20293323

El primero de marzo, autoridades y población del municipio de Pajapan alertaron de la llegada de crudo a sus playas, la cual luego se extendió al sur del estado y al norte; con el paso de las semanas las manchas aparecieron en Tabasco y Tamaulipas.

A más de un mes sigue recalando hidrocarburos en ciertas zonas, denuncian

$!En el monitoreo ciudadano se evidencia una afectación significativa a la flora y fauna. FOTO: Cuartoscuro
En el monitoreo ciudadano se evidencia una afectación significativa a la flora y fauna. FOTO: Cuartoscuro Michael Balam Chan

En una carta abierta, las ONGs advirtieron que a más de un mes sigue recalando hidrocarburos en algunos sitios, evidenciando afectaciones en el fondo marino, como ejemplo pusieron que en días recientes, se reportó un arribo considerable de hidrocarburo en Punta San Juan del municipio de Pajapan, en Veracruz y en la Barra de Tupilco, municipio Paraíso, Tabasco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-es-el-metro-9-lider-del-cartel-del-golfo-capturado-en-reynosa-JJ20293129

”Estos reportes indican que probablemente haya quedado hidrocarburo en el fondo del mar que es arrastrado a las playas por las corrientes y por eventos climáticos conocidos como “Nortes”, lo que evidencia un impacto en el fondo del mar, que no se está analizando ni atendiendo”, acusaron.

Afectaciones a la fauna marina

Además, expusieron que en el monitoreo ciudadano se evidencia una afectación significativa a la flora y fauna: hasta la fecha se han registrado 22 tortugas marinas, 4 delfines, 2 pelícanos, 1 manatí y numerosos peces sin vida.

Asimismo, se reportan impactos en manglares y posibles daños a los arrecifes, los cuales deberán ser evaluados y monitoreados de manera continua.

$!”La Red Corredor Arrecifal y organizaciones ambientalistas alertan que se están minimizando los impactos ecológicos, sociales y a la salud causados por el derrame petrolero”, denunciaron. FOTO: Cuartoscuro
”La Red Corredor Arrecifal y organizaciones ambientalistas alertan que se están minimizando los impactos ecológicos, sociales y a la salud causados por el derrame petrolero”, denunciaron. FOTO: Cuartoscuro Michael Balam Chan

Por ello, demandaron cambios estructurales, atención integral y regeneración de ecosistemas y comunidades tras derrame petrolero en el Golfo de México; así como la atención a los sitios afectados ha sido desigual y marcada por injusticias estructurales en donde se da prioridad a zonas urbanas y con importancia turística, dejando en situación es de mayor vulnerabilidad a las comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las playas remotas y ecosistemas de difícil acceso.

”La Red Corredor Arrecifal y organizaciones ambientalistas alertan que se están minimizando los impactos ecológicos, sociales y a la salud causados por el derrame petrolero”, denunciaron. Y pidieron una mesa de diálogo para atender las necesidades de la población afectada.

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