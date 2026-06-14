Baja inversión en México reduce perspectiva de crecimiento del PIB para 2026

CDMX. -El actual panorama económico de México refleja un entorno de estancamiento, pues hasta el momento la inversión privada sigue sin repuntar, mientras que el empleo formal es insuficiente y las expectativas de crecimiento se ajustan a la baja, por lo que analistas estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de solo 1.0% en este año ante caídas de inversión.

Lo anterior, de acuerdo a un análisis de CIAL dun & bradstreet, que manifestó que aunque las exportaciones y las cuentas externas ofrecen cierto soporte, los retos fiscales y de gobernanza limitan el potencial de expansión, por lo que el reto será resolver las debilidades estructurales para recuperar dinamismo y sostener la estabilidad económica.

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Fue la semana pasada que el banco Mundial mantuvo sin cambio su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en 1.3% para este año y la redujo en una décima para el 2027, al dejarla en 1.7 por ciento.

De acuerdo a CIAL dun & bradstreet, algunos números negativos en materia de actividad productiva han generado una revisión generalizada sobre las expectativas de crecimiento económico para este año.

Lo han hecho el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la CEPAL. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), entre otros.

Ahora, en la encuesta de mayo del Banco Central de México, los analistas revisan su pronóstico del PIB para este año a 1.1%, similar a lo que espera Banxico. El más pesimista espera 0.4%, inclusive por debajo del 0.5% de 2025, frente al 1.8% del más optimista.

La revisión sobre el PIB esperado para 2026, al pasar de 1.4% en la encuesta de abril a 1.1% en mayo, es la mayor revisión a la baja para un solo mes que se ha observado en estos tres años (2024-2026).

Al momento el cambio en los pronósticos ha sido dramático, pues en enero de 2024 se esperaba que el PIB de este año creciera 2.4%.

Los analistas ansían cierta mejoría para el PIB durante los últimos tres trimestres del año. Asimismo, creen que a largo plazo, es decir en los próximos años, el PIB crecerá 1.9% promedio anual. Esta expectativa se ha deteriorado significativamente en los años recientes, lo que va en línea con el entorno de estancamiento que enfrenta el país.

INVERSIÓN QUE AVANZA LENTO

Fue el pasado mes de marzo, la inversión fija retrocedió 3.1%, acumulando 19 meses consecutivos de bajas. La inversión privada cayó 4.0%, mientras la pública creció 7.6% anual.

Aunado a esto el sector privado revisó a la baja su expectativa de crecimiento económico para este año a 1.1%, en línea con Banxico, frente al 2.3% que aún estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo la encuesta de mayo del Banco Central muestra la mayor corrección mensual en tres años, reflejando el deterioro de las perspectivas de largo plazo, con un crecimiento promedio esperado de 1.9% anual.

En ese sentido, especialistas estiman que la inversión podría crecer 1.5% en este año, una recuperación parcial tras su caída de 6.7% de 2025. Siendo el factor fundamental que dificulta el crecimiento de la economía, por lo que el PIB crecerá solamente 1.0% en este año.

Por otro lado, la inflación de mayo se ubicó en 4.11% anual, con previsión de cierre en 4.36%, mientras Banxico mantiene su meta de 3.0% hacia 2027. Los analistas prevén solo 295 mil nuevos empleos en 2026, muy lejos de los 1.2 millones que demanda el mercado laboral.

En materia financiera, Banxico mantiene su tasa de referencia en 6.50%, con estabilidad cambiaria en 17.3 pesos por dólar. Entre enero–abril, los ingresos públicos cayeron 2.2% real anual, mientras el gasto creció 1.4%, con un déficit fiscal estimado en 3.8% del PIB y deuda pública en 56% del PIB.

CUENTAS EXTERNAS EN ORDEN

Por otro lado, en el periodo enero–abril se acumuló un superávit comercial de USD 3,508 millones, aunque se prevé un déficit de USD 10 mil 200 millones en 2026. El déficit en cuenta corriente sería de USD 12 mil 800 millones, equivalente a 0.7% del PIB, un nivel que no representa riesgos inmediatos.

En contraste, la confianza empresarial sigue deteriorada: 0.0% de los analistas considera que es buen momento para invertir. El 42% señala la gobernanza y la inseguridad como los principales obstáculos al crecimiento, consolidándose como la mayor limitante en la última década.

Destacó que esta métrica es crítica porque, en condiciones de no crisis, estamos viendo sus peores números desde 2000, cuando empezó a medirse este indicador. Para el sector empresarial, este tampoco es el momento adecuado para invertir. Si estas métricas no se revierten, la ejecución de la inversión física se retrasará y, en consecuencia, la del crecimiento económico.