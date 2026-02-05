Banco Central de Inglaterra mantiene la tasa de interés sin cambios: en 3.75%

Dinero
/ 5 febrero 2026
    Banco Central de Inglaterra mantiene la tasa de interés sin cambios: en 3.75%
    La gente camina frente al Banco de Inglaterra, en el distrito financiero de Londres, el jueves 5 de febrero de 2026, mientras el Banco de Inglaterra celebra su primera reunión sobre tasas de interés de 2026. AP

A pesar de que en 2025 se registraron 4 reducciones en los tipos de interés, la banca de Reino Unido buscará mantener la inflación en 2 por ciento antes de cualquier cambio

El Banco de Inglaterra mantuvo sus tasas de interés sin cambios este 5 de febrero, con un porcentaje de 3.75 por ciento, ante su primera votación de 2026 y una inflación todavía por encima del objetivo de este banco central.

La decisión de los nueve integrantes del Comité de Política Monetaria estuvo estrecha porque cinco miembros estuvieron a favor de que las tasas se mantuvieran y los cuatro restantes pedían una reducción de las tasas.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, se posicionó a favor de no reducir las tasas de interés, aunque sostuvo que “tenemos que asegurarnos de que la inflación se mantenga ahí [al 2 por ciento], por lo que hoy hemos mantenido los tipos sin cambios en el 3.75%”.

Sin embargo, con base a la votación que hubo este jueves, Bailey declaró que no tenía en mente fecha futura para una próxima bajada en las tasas de interés por parte del Banco Central.

A pesar de que Reino Unido tiene la tasa de inflación más alta en comparación a las grandes economías ricas del mundo, el Banco de Inglaterra redujo 4 veces los tipos de interés en 2025.

