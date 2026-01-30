$!Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)

Con motivo de celebrar el centenario desde la fundación del Banco de México (Banxico), la institución creó los nuevos billetes de 100 pesos. La noticia fue confirmada a través de un video oficial difundido en YouTube. “Hace 100 años, nació el Banco de México, una institución que ha resguardado nuestra economía con firmeza, transparencia y visión. Para celebrar su centenario, se creó un espécimen que honra su historia”. TE PUEDE INTERESAR: Expertos ven ‘prácticamente nulo’ el crecimiento del PIB en México 2025 ASÍ ES EL NUEVO BILLETE DE CIEN PESOS POR EL CENTENARIO DE BANXICO: CONOCE EL SIGNIFICADO DE CADA ELEMENTO De acuerdo con la información que se ha compartido, en el anverso del billete se encontrará la fachada del edificio principal del Banco de México, flanqueada por esculturas que simbolizan trabajo y abundancia.

“Frente al edificio, emergen arcos que portan los nombres de quienes han trazado su camino”, describe Banxico. Mientras que, en el reverso del billete, la bóveda se convierte en un símbolo que representa la confianza; de ella brotan billetes, monedas y circuitos que son el emblema del pasado y futuro, que se mantienen en un diálogo constante. “Un siglo de integridad y compromiso grabado en cada detalle. Banco de México, 100 años de solidez y confianza”.

NUEVO BILLETE CONMEMORATIVO DE 100 PESOS SACARÁ DE CIRCULACIÓN EL BILLETE DE SOR JUANA Es muy importante recordar que ya existe en circulación un billete de 100 pesos, que se identifica con la figura principal de Sor Juana Inés de la Cruz, perteneciente a la familia G. En este sentido, hay que considerar que el tiraje del nuevo billete es limitado. Esto significa que estará al alcance de la ciudadanía por unos cuantos días.