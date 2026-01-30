Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)

Dinero
/ 30 enero 2026
    Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
    Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación. ESPECIAL
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Conoce cada uno de los elementos y sus significados que hacen que el nuevo billete de $100 pesos sea especial

Con motivo de celebrar el centenario desde la fundación del Banco de México (Banxico), la institución creó los nuevos billetes de 100 pesos. La noticia fue confirmada a través de un video oficial difundido en YouTube.

“Hace 100 años, nació el Banco de México, una institución que ha resguardado nuestra economía con firmeza, transparencia y visión. Para celebrar su centenario, se creó un espécimen que honra su historia”.

ASÍ ES EL NUEVO BILLETE DE CIEN PESOS POR EL CENTENARIO DE BANXICO: CONOCE EL SIGNIFICADO DE CADA ELEMENTO

De acuerdo con la información que se ha compartido, en el anverso del billete se encontrará la fachada del edificio principal del Banco de México, flanqueada por esculturas que simbolizan trabajo y abundancia.

$!Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)

“Frente al edificio, emergen arcos que portan los nombres de quienes han trazado su camino”, describe Banxico.

Mientras que, en el reverso del billete, la bóveda se convierte en un símbolo que representa la confianza; de ella brotan billetes, monedas y circuitos que son el emblema del pasado y futuro, que se mantienen en un diálogo constante.

“Un siglo de integridad y compromiso grabado en cada detalle. Banco de México, 100 años de solidez y confianza”.

$!Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)

NUEVO BILLETE CONMEMORATIVO DE 100 PESOS SACARÁ DE CIRCULACIÓN EL BILLETE DE SOR JUANA

Es muy importante recordar que ya existe en circulación un billete de 100 pesos, que se identifica con la figura principal de Sor Juana Inés de la Cruz, perteneciente a la familia G. En este sentido, hay que considerar que el tiraje del nuevo billete es limitado.

Esto significa que estará al alcance de la ciudadanía por unos cuantos días.

$!Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)

EL ORIGEN DEL BANCO DE MÉXICO

El Banco de México fue fundado el 25 de agosto de 1925, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, como parte de un esfuerzo por estabilizar la economía nacional tras años de inflación, desorden monetario y falta de control financiero derivados de la Revolución Mexicana.

Desde su origen, Banxico recibió la facultad exclusiva de emitir billetes y monedas, así como de regular la circulación del dinero y el crédito. Aunque inició operaciones el 1 de septiembre de 1925, en sus primeros años enfrentó retos importantes, como la limitada aceptación de sus billetes y la coexistencia con bancos privados emisores.

Con el paso del tiempo, la institución evolucionó hasta convertirse en un organismo autónomo, condición que adquirió en 1994, con el objetivo de garantizar decisiones técnicas libres de presiones políticas. Hoy, su función principal es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero y a la estabilidad económica de México.

