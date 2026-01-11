Banxico pierde credibilidad en política monetaria: Citigroup y Bank of America

El economista en jefe de Citi para América Latina, Ernesto Revilla, advirtió que la política monetaria en México ha comenzado a perder credibilidad, en especial en lo relacionado con la capacidad del Banco de México (Banxico) para anticipar la trayectoria de la inflación.

Argumentó que este 2026, será el sexto año consecutivo que la inflación quedará fuera del objetivo puntual, lo que se ha convertido en un foco amarillo.

“Ya se puede afirmar con claridad que se ha perdido algo de credibilidad en la política monetaria”, sostuvo.

Recordó una gráfica que durante años se utilizó en la Secretaría de Hacienda para proyectar la producción petrolera; “En cada ejercicio se asumía que el nivel más bajo ya había quedado atrás y que, a partir de ahí, la producción se recuperaría. En la práctica, ese punto mínimo siempre se desplazaba hacia abajo”, dijo.

Además destacó que hoy ocurre un fenómeno similar con la inflación, pues aunque los pronósticos oficiales continúan señalando una convergencia hacia el objetivo de 3%, ese punto se recorre constantemente hacia adelante.

“Muchos analistas ya están replicando esa misma gráfica, pero ahora con la inflación. Para Banxico, la inflación siempre converge al 3% en cierto número de trimestres, y sistemáticamente falla. El ajuste se pospone y se mueve en el tiempo”, dijo.

Asimismo el economista jefe para México y Latinoamérica en Bank of America, Carlos Capistrán, quien explicó que ahora tienen claro en el mercado que el objetivo de inflación es el 3% con +/-1 punto porcentual. Un rango en el que la inflación puede ubicarse entre 3.70% y 4%, y aún así, el Banco de México puede seguir recortando la tasa.

Continúa la debilidad y baja inversión

México experimentará una ligera aceleración en el año 2026, con pronósticos iniciales que rondan el 1%, coincidieron economistas.

Ernesto Revilla indicó que la firma prevé un crecimiento de 1% para la economía mexicana, en un momento donde la incertidumbre global no tendrá mayores presiones sobre el desempeño el país.

“Creemos que el T-MEC se va a renegociar, que eso va a destrabar un poco el mal ambiente de la inversión en una parte al menos que se asocia con la incertidumbre del sector externo y que el consumo se va a mantener como un motor importante para la economía mexicana.

Para el especialista, la debilidad de la inversión en México no obedece solamente a factores externos, ya que el deterioro de las instituciones en el país sigue afectando el mayor flujo de capitales.

“Hay muchos más factores, muchos de ellos domésticos, asociados a la falta de inversión pública, a la falta de rentabilidad de los proyectos de inversión pública que se han hecho y asociados, por supuesto, al deterioro institucional que ha mantenido una baja confianza en la inversión”, dijo el economista de Citigroup.

Carlos Capistrán, proyectó que la economía mexicana crecerá 1.2% en 2026, aunque subrayó que el verdadero lastre no es coyuntural, sino estructural: una crisis de productividad que el país arrastra desde hace varios años.

“El problema de México es una crisis de productividad muy profunda, y eso es lo que explica este bajo crecimiento que hemos visto durante tanto tiempo”, señaló.