Banxico recorta tasa de interés a 6.50%; representa su nivel más bajo desde marzo 2022

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    Banxico recorta tasa de interés a 6.50%; representa su nivel más bajo desde marzo 2022
    La información se da luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer esta mañana el dato de la inflación de abril.
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por El Universal

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La decisión fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos dentro de la Junta de Gobierno de Banxico

CDMX.- Tal y como se esperaba, Banco de México (Banxico) recortó la tasa de interés en 25 puntos base con lo cual se colocó en 6.50%, nivel que no se veía desde marzo de 2022.

Es el segundo ajuste a la baja de manera consecutiva en lo que va de 2026 que hace la junta de gobierno del Instituto Central para la tasa que sirve de referencia para el costo del dinero prestado.

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El pasado 28 de abril la gobernadora de Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja dijo que Banxico valorará la pertinencia de un último recorte a la tasa de interés.

“Considero que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciamos en mayo de 2024”, señaló en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Lo anterior, se confirmó en el anuncio de política monetaria de este jueves tras la reunión programada para mayo del órgano colegiado.

Durante el cuarto mes del presente año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) moderó su ritmo al pasar de 4.59% en marzo a 4.45%, acumulando tres meses por encima del rango alto de variabilidad de Banxico del 4%.

La inflación estuvo impulsada por el componente no subyacente que se aceleró a 5.08%, en el que se clasifican los agropecuarios que tuvieron una subida de 7.98%.

A su interior, reportaron las mayores alzas en su costo al consumidor el jitomate, chiles, gasolina de alto octanaje y el gas doméstico LP.

La decisión de Banxico va en sentido contrario a las acciones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, ya que el pasado 29 de abril mantuvo la tasa de interés sin cambios en un rango de 3.50% a 3.75% por tercera ocasión consecutiva.

Sin embargo, el comunicado se interpretó como más restrictivo que ocasiones previas.

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