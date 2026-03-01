Barril de petróleo se dispara al agravarse el conflicto entre EU e Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 1 marzo 2026
    Barril de petróleo se dispara al agravarse el conflicto entre EU e Irán
    El Brent llegó a subir 13% y superó los 82 dólares por barril, su mayor avance en cuatro años, tras la escalada bélica en Irán y la paralización del tráfico por el Estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

El precio del energético podría alcanzar mañana un precio de hasta los 100 dólares la unidad

Los precios del petróleo se disparaban para alcanzar su nivel ‌más alto en meses, debido a que Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio, dañando tanqueros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

Fue el fin de semana que Israel lanzó una ‌nueva oleada de ataques contra Teherán e Irán respondió con más bombardeos de misiles, ‌un día después de que el asesinato del líder supremo Ali Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía ‌mundial en una incertidumbre cada vez mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex frena medidas contra huachicol

Ante esto los futuros del precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) tuvieron el domingo un incremento del 11.76% y se ubican en 74.9 dólares el barril.

Después del ataque, los futuros el Brent, el crudo marcador para el mercado de Europa, registró un incremento del 9.46% en su precio y está el barril en 79.28 dólares la unidad.

Asimismo los expertos pronostican que el precio del energético podría alcanzar el lunes un precio de 100 dólares la unidad.

Los reportes internacionales indican que los grandes buques y exportadores de petróleo crudo, así como gas natural, suspendieron el envío de los energéticos a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Petróleo
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?