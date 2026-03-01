Barril de petróleo se dispara al agravarse el conflicto entre EU e Irán

Los precios del petróleo se disparaban para alcanzar su nivel ‌más alto en meses, debido a que Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio, dañando tanqueros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

Fue el fin de semana que Israel lanzó una ‌nueva oleada de ataques contra Teherán e Irán respondió con más bombardeos de misiles, ‌un día después de que el asesinato del líder supremo Ali Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía ‌mundial en una incertidumbre cada vez mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex frena medidas contra huachicol

Ante esto los futuros del precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) tuvieron el domingo un incremento del 11.76% y se ubican en 74.9 dólares el barril.

Después del ataque, los futuros el Brent, el crudo marcador para el mercado de Europa, registró un incremento del 9.46% en su precio y está el barril en 79.28 dólares la unidad.

Asimismo los expertos pronostican que el precio del energético podría alcanzar el lunes un precio de 100 dólares la unidad.

Los reportes internacionales indican que los grandes buques y exportadores de petróleo crudo, así como gas natural, suspendieron el envío de los energéticos a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial.