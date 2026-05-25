Blazer ocupó el sexto lugar en producción entre las unidades de General Motors México

Entre las unidades que produce General Motors en México, la Blazer de Ramos Arizpe ocupó el año pasado el sexto lugar en ese grupo, con un total de 40,908 unidades en 2025.

Recientemente se confirmaba que GM Ramos Arizpe continuará con la producción del año/modelo actual de la Chevrolet Blazer hasta septiembre de 2026, mientras que la planta de Spring Hill, en Tennessee, estará a cargo de la producción del siguiente año/modelo de Chevrolet Blazer.

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De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, en 2025 la producción de los diferentes modelos de General Motors en México fue de 857,431 unidades y de ellas, 40,908 fueron de la Blazer.

Entre los 11 diferentes tipos de vehículos ligeros que fabricó GM en México en 2025, la Blazer ocupó el sexto lugar, solo fue superado por la Equinox SUV con 271,867 unidades, la Silverado Doble Cabina con 142,054 unidades, la Sierra Doble Cabina con 130,488 unidades, la Terrain SUV con 92,741 y la Equinox EV con 75,912 unidades (está última también producida en Ramos Arizpe).

Sin embargo, tanto a nivel mensual como anual, en 2025 la producción de la Blazer presentó una disminución, toda vez que en diciembre 2025 cerró con 2,409 unidades contra 3,516 del mismo mes de 2024.

Por lo que respecta al periodo enero-abril 2026, la producción de GM en México fue de 291,031 unidades y de ellas, correspondió a la Blazer 14,556 unidades y con ello, se ubicó en el quinto lugar entre las unidades que más fabricó GM en México, solo fue superada por la Equinox SUV con 94,604 unidades, la Silverado Doble Cabina con 62,636 unidades, la Sierra Doble Cabina con 54,485 y la Terrain SUV con sus 31,406 unidades.

Este año la producción de esa unidad fue mayor en comparación a la del mismo periodo del año pasado, por ejemplo en abril 2026 fueron 4,008 unidades contra 2,484 del mismo mes de 2025, mientras que en el periodo enero-abril 2026 fue de 14,546 unidades contra 14,230 del mismo periódo de 2025.