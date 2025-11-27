Bloqueo de carreteras tiene un impacto económico y social: IP

El cierre de carreteras en México representa un impacto muy fuerte no solo a nivel económico, sino también social, laboral e incluso institucional, señaló el director del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, Enrique Sánchez.

En el caso de la Región Sureste y Coahuila, aseguró que no ha impactado mucho porque no hubo cierre de carreteras y de aduanas; se circula bien a Monterrey y de ahí a la frontera de Nuevo Laredo, sin embargo, si existe algo de afectación.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige

“Sí se tienen empresas afectadas porque no están llegando los insumos que están entrando por Manzanillo, Mazatlán y otros puertos que tienen como destino la Región Sureste, Laguna o Centro del estado porque están atorados en las carreteras o en los puertos a raíz de estos bloqueos”, dijo.

Ante ello, Enrique Sánchez señaló “claro que hay una afectación porque la cadena de suministro no es nada más aquí en la Región, es global y tanto exportamos productos a varias partes del mundo como traemos insumos de otras partes del mundo y no todo entra y sale por el mismo lugar, que bueno que todo fuera por Piedras o Acuña, pero no, vienen de Manzanillo, por Altamira y Mazatlán y no llegan porque están bloqueadas las carreteras o casetas”, dijo.

Señaló que existe una afectación en la cadena de suministro aún cuando en el estado y en la región no se hayan tenido los bloqueos.

Adicionalmente, dijo que en la disponibilidad de equipo de transporte para trasladar los productos se puede tener problemas, toda vez que hay empresas que no están recibiendo los contenedores marítimos vacíos para cargar y mandar a Manzanillo

Aseguró que tampoco está llegando equipo de transporte especializado de esas regiones debido a que no tienen paso y eso retrasa las operaciones, impactando en el costo logístico de las empresas, en el inventario y en su cliente final.

“No lo puedo medir en números en este momento porque el problema persiste, pero una vez que pase, veremos con los especialistas o consultores internacionales qué impacto económico tuvo una situación de este tipo, aunque creo que será bastante grave”, aseguró.

Finalmente comentó que el Gobierno Federal, ante la situación que se presentó, debe aprender a poner atención a escuchar y prever este tipo de situaciones cuando hay señales o foquitos prendidos, hay también que tener un Plan B de acción para que el impacto sea menor.